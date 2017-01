Sensuuria vai sivistystä?

Perussuomalaisten ääniharava, neljä vuotta valtuustossa viihtynyt Harri Hanweg, on tyytyväinen mies, vaikka puhelimen akku on uuvahtanut maanantaina jo kolmesti. Puhuttavaa on riittänyt, sillä perussuomalaisten menestys näkyi myös Kangasalla, jossa puolue nappasi viisi lisäpaikkaa seuraavalle valtuustokaudelle.

– Vaalityössä on onnistuttu ihan hyvin. Meillä on ollut hyvä henki koko ajan ja saatiin hyvä ryhmä kokoon, Hanweg arvioi.

Erityisen tärkeänä hän pitää sitä, että nyt perussuomalaisille on tuloillaan mukavasti paikkoja eri lautakunnissa.

– Sitten tiedämme entistä paremmin, mitä kunnassa tapahtuu.

Hanwegin mukaan perussuomalaisilla on selvä linja jo sovittuna, mutta valtuutetut keskustelevat siitä vielä erikseen keskenään. Linjaukset liittyvät jo vaalipuheissa vilahtaneisiin teemoihin.

– En ole kentällä kuullut kenenkään sanovan, että haluaisi kulttuuritaloa. Lisäksi emme näe liittymistä Tampereeseen minään vaihtoehtona, mieluumminkin liitosta voisi miettiä Pälkäneelle päin. Teemme parhaamme, että saamme läpi mahdollisimman hyvin niitä asioita, joita lupasimme.

Toisin kuin jotkut ovat epäilleet, perussuomalaisvaltuutetut eivät tule ensimmäiseen kokoukseensa tammikuussa niin sanotusti pystymetsästä. Loppuvuodesta valtuustoryhmä käy kouluttautumassa, ja mukana on myös Hanweg.

– Vaikka onhan nyt neljä vuotta jo harjoiteltu. Nyt ei muuta kuin kääritään hihat ja ruvetaan hommiin, hän hymähtää.