Seurakunnan pieneneminen taittui

Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä pieneni viime vuonna 69:llä. Edellisvuosina kiihtynyt lasku taittui viime vuonna, sillä jäsenmäärä pieneni vähemmän kuin kertaakaan aiemmin 2010-luvulla.

Seurakuntaan kuului vuodenvaihteessa 5302 jäsentä. Tällä vuosikymmenellä jäsenmäärä on pienentynyt keskimäärin 1,6 prosentilla vuodessa. Jos tahti pysyy tällaisena, Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä laskee vuonna 2022 alle viiden tuhannen ja vuona 2035 alle 4000:n.

Pälkäneen asukasluku pienenee, koska väkirakenne on vanhusvoittoinen, ja lapsia syntyy paljon vähemmän kuin asukkaita kuolee. Viime vuonna kastettuja oli 25 vähemmän kuin kuolleita. Lisäksi muuttoliike on kääntynyt Pälkäneeltä poispäin: koko 2010-luvun ajan tulijoita on ollut vuosittain pari, kolmekymmentä vähemmän kuin lähtijöitä. Viime vuonna muutettiin molempiin suuntiin edellisvuosia laiskemmin. Alustavan tilaston mukaan seurakunnan muuttotappio oli 24 henkeä.

Jäsenmäärän lasku taittui kuolleiden määrän pienenemisen ansiosta. Edellisvuosina kuolleita on ollut 80–90, viime vuonna vain 65.

Kirkkoon liittyi enemmän väkeä kuin yhtenäkään aiempana vuonna tällä vuosikymmenellä. Kirkosta eronneita oli edellisvuosia vähemmän, 45.

Avioliittojen ja erojen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Avioliittoja solmittiin 25 ja eroon päätyi 12 pariskuntaa.

Seurakunnan jäsenmäärä 2010-2016