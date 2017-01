Unelma kävi toteen

He ovat Lea, Riitta ja Vappu, saman maan, pellon ja veden lapsia, kotoisin kolmesta Pälkäneen kylästä, jotka sijaitsevat kolmiossa pitäjän eteläisellä puolella. Heidän välillään on yhteys, jonka avulla he ymmärtävät toisiaan puhumattakin – se erityisesti tekee heistä taiteilijasiskoja.

Heitä yhdistää sekin, että he ovat asuinpaikkansa mukaan helsinkiläisiä. Silti he eivät halua, että heitä nimitetään kesäpälkäneläisiksi. He ovat sisimmässään aitoja pälkäneläisiä, monien vuosisatojen mittaisin vanhojen talonpoikaissukujen juurin seutuun kiinnittyneitä.

Siksi he halusivat rakentaa yhteisen näyttelyn, kotikylän tyttöjen näyttelyn Pälkäneelle.

Pieni taidenäyttely keramiikkaa, kukka-akvarelleja ja rakennusaiheita. Lea – Riitta – Vappu, retroa & vähän uudenmpaakin on nähtävissä elokuun loppuun asti Pälkäneen pääkirjasto Arkissa lehtienlukusalin aukioloaikoina.

Taideteollisen kasvatteja

Kaikki kolme kotikylän tyttöä ovat saman oppilaitoksen, Taideteollisen korkeakoulun, kasvatteja vaikka eri linjoilta.

Palkittu keramiikkataiteilija Lea Klemola on aikanaan lähtenyt maailmalle Äimälän kylästä. Hän on kolmikon ainoa, joka on jo pitkään toiminut pelkästään ammattitaiteilijana.

– Aika harva olisi varmaan tehnyt semmoisen ratkaisun, että vaihtaa vakituisen opettajantyön tähän, mutta minä nyt vain tein niin, enkä ole sitä katunut, hän sanoo.

Keramiikka on vaikea laji, mutta Klemola kertoo, että sen erikoisuus kiehtoo. Hän keksii ja kokeilee mielellään erilaisia tekniikoita, joilla toteuttaa visionsa. Värejä

täytyy hakea joskus kauankin ennen kuin toivottu tulos syntyy.

– Läheskään aina ei polton jälkeen tule sitä, mitä olen hakenut, hän myöntää.

Klemolan taide on harmonista, hillittyä ja rauhallisen puhuttelevaa. Viime aikoina hän kertoo innostuneensa erityisesti dreijauksesta, siten ovat syntyneet näyttelyn uusimmat työt.

Vappuliisa Hakalehto, omaa sukua Kukko on kuvataideopettaja ja taide- ja kulttuurimatkaopas, jonka kotikylä on Laitikkala. Ura nousi lentoon vuonna 1958 arkisesti kansakoulunopettajan työstä ja Valkeakosken työväenopiston maalauskurssista.

– Tai eihän minusta loppujen lopuksikaan taiteilijaa tullut vaan taiteen opettaja, mutta olen kyllä kokenut omankin työni sovelletuksi taiteeksi. Siellä kurssilla kauan sitten minulle joka tapauksessa selvisi, että tällä alalla on niin kova veto, etten voi sitä vastustaa, hän kertoo.

Yhteiseen näyttelyyn hän tuli rakennusaiheisilla töillä, eri aikakausilta olevilla ja erilaisin tekniikoin toteutetuilla. Niissä on tuulahdus Eurooppaa, Hakalehdolle rakasta Italiaa, vaikka varhaisimmat nuoruudentyöt esittävät suomalaisia talonpoikaisrakennuksia.

Terälehtiä käärepaperilla

Kotikylän tyttöjen teosten perusteella voisi nopeasti tehdä kärjistetyn päätelmän, että Vappu olisi joukon räiskähtelevin, Lea tyynin ja harkitsevin ja Riitta herkin ja haurain.

Riitta Värilä-Hokkanen on akvarellisti ja koristetaiteen ammattilainen, ja hän on myös opettanut kuvataidetta. Hänen kylänsä on Iltasmäki.

Vappuliisa Hakalehto ja Lea Klemola luonnehtivat kolmatta siskoa äärimmäisen herkäksi ja joskus jopa itsekritiikin kahlehtimaksi taiteilijaksi.

Värilä-Hokkanen on saavuttanut kukka-aiheisissa akvarelleissaan äärimmäisen keveyden ja erikoisen koskettavuuden; hänen kasviensa muodot ja värit tuovat jostakin syystä mieleen japanilaiset haiku-runot. Koska hän itse ei päässyt mukaan pystyttämään näyttelyä, taiteilijasiskot tekivät valinnan hänen puolestaan.

Vappuliisa Hakalehto esittelee kolmea työtä, joista yksi on valmis kehystetty taideteos ja kaksi muuta ohuelle käärepaperille maalattuja vain lasin alle asetettuja töitä.

– Meillä olisi ollut valittavaksi Riitan viimeisteltyjä maalauksia, mutta halusimme juuri nämä. Ne ovat niin aitoa Riittaa. Käärepapereita, kortteja, pieniä muistoja – niiden tekemisestä hän nauttii. Se leikkaa kärjen liialta itsekriittisyydeltä, kun niiden ei tarvitse olla valmiita, hän selittää.

Lean, Riitan ja Vapun näyttelyssä eri aikakausina, eri tekniikoilla ja eri syistä valmistuneet työt näyttävät yhtäkkiä samaan tilaan tuotuina ikään kuin asettuvan yhdeksi ja keskustelevan toistensa kanssa. Näyttelyn värimaailma vaikuttaa tarkoin harkitulta.

– Ei, emme me kovinkaan perusteellisesti sovitelleet tätä etukäteen. Emmekä ole yrittäneet selittää tätä edes itsellemme, Lea Klemola torjuu.

Taiteilijasiskot ovat kaiketi sitten tulkinneet maailmaa jollakin määrittelemättömällä yhteisellä kielellä, jonka avulla heidän töidensä välille syntyy harmonia, sanoittakin.