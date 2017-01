Avustus käynnistäisi hallilaajennuksen jo kesällä

Viikonlopun Ilta-Sanomat kertoi, että turvapaikanhakijat ovat yrittäneet uida alushoususillaan Helsingin Itäkeskuksen uimahallissa. Lehden mukaan yhteentörmäyksiä ovat aiheuttaneet muutkin uimahallisäännöt: ettei uimahallissa saa ottaa selfie-kuvia, eikä saunaan voi mennä uimahousut jalassa.

Kuohun toimitusjohtaja Paula Liinamaa, onko Kangasalan uimahallissa törmätty vastaaviin ongelmiin?

– Meillä on käynyt melko vähän turvapaikanhakijoita Itäkeskuksen tai Tampereen uimahalleihin verrattuna. Ongelmia on tullut lähinnä silloin, jos vapaaehtoisena auttajana toimivat naiset ovat tuoneet miesryhmän uimaan. Silloin naiset eivät voi opastaa miehiä suihkussa ja saunassa.

Millaisia ongelmia turvapaikanhakijoiden kanssa on ollut?

– Uimahalli on monelle aivan uusi ympäristö. Turvapaikanhakijat kaipaavat opastusta kaikessa peseytymisestä ja saunomisesta alkaen. Myös siihen on jouduttu puuttumaan, kun miehet ovat yrittäneet altaisiin shortseissa tai boksereissa. Lisäksi heillä on ollut vaikeuksia ymmärtää, että osa radoista on varattu lasten uimaharjoituksiin tai vesijuoksijoille, eikä sekaan voi hypätä. Monet asiakkaat ovat uimahallissa rentoutumassa rankan työpäivän jälkeen, ja siksi toivomme ettei hallissa metelöitäisi.

Miten tilanteisiin on puututtu?

– Uimavalvojat ovat opastaneet turvapaikanhakijoita. Se on tietenkin hieman hankalaa, kun yhteistä kieltä ei ole. Jos kerralla uimaan tulee isompi ryhmä turvapaikanhakijoita, se sitoo valvojia. Uimataidottomia on myös pitänyt opastaa matalampiin altaisiin. Muut asiakkaat ovat häiriintyneet järjestyssääntöjen rikkomisesta.

Pääsevätkö turvapaikanhakijat edelleen Kangasalan halliin?

– Edellytämme, että jokaisella on mukanaan suomenkielinen ja samaa sukupuolta oleva opas. Silloin opas voi neuvoa hallissa käyttäytymisessä kädestä pitäen. Hallin järjestyssäännöt on myös käännetty arabiaksi ja muille kielille, mutta ilmeisesti kaikki eivät osaa lukea tai noudattaa niitä. Opasvaatimukseen on päädytty viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Sama koskee muitakin uimataidottomia: uimahallin sääntöjen mukaan alle yhdeksänvuotiaat ja muut uimataidottomat ovat aikuisen vastuulla hallissa ollessaan.

Eikö uimataito ole tärkeä kansalaistaito myös turvapaikanhakijoille?

– Vielähän ei tiedetä, kuinka suuri osa ja ketkä heistä jäävät Suomeen. Tuhansien järvien maahan jäävien on toki tärkeää osata uida. Mutta ehkä suomalaiseen kulttuuriin totuttelun voisi aloittaa vaikka kutsumalla turvapaikanhakijoita kotiin saunomaan.