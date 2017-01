FC Koo, parempaa ei oo

Jalkapallon kuutosdivisioonassa sarjajärjestelmän huhutaan tällä kaudella olevan hyinen kuin lokakuinen Kyötikkälän stadion: lohkovoittaja nousee ja vain toiseksi tullut säilyy varmasti sarjassa – lähes poikkeuksetta loput joukkueet putoavat sarjaporrasta alemmas. Vain eniten pisteitä keränneet lohkokolmoset saavat armon jatkaa kuutosdivisioonassa.

Taustalla on uudistus, jossa ylempien sarjaportaiden joukkuemääriä karsitaan. Samalla kuutosdivisioonan alle perustetaan uusi seiskadivisioona, kun joukkueita putoilee nelos- ja viitosdivisioonasta yhtä pykälää alemmas.

Jos piirin suunnitelmat pitävät loppuun asti, alkaa ensi kauden kuutosdivisioonapaikka olla jo käytännössä karannut FC KaVo:n kakkosjoukkueelta ja FC Kangasalakin saa vielä tehdä päivätyön sarjapaikan pitääkseen.

– Meidän lohkossamme tuo kolmosena säilyminen ei enää taida olla teoriassa mahdollista, kun joukkueet sijoilla 2–4 ovat pelanneet niin paljon ristiin. Sarjapaikan uusiminen on silti joukkueen tavoite, se on selvää. Ja mikä hienointa, se on nyt täysin omissa käsissä, uskoo FC Kangasalan valmentaja Tuomas Raatikainen.

FC Kangasala kohenteli asemiaan tuntuvasti kaatamalla viime pelissä vieraskentällä Loiskeen, joka kamppailee samoista sijoista punapaitojen kanssa. Sitä ennen FC Kangasala kaatoi paikallisottelussa FC KaVo:n kakkosjoukkueen 4–0.

– Ottelu oli lopulta odotettua rauhallisempi. Ylensä paikallispeleissä tunnelmaa on ollut ja kortteja noussut, tällä kertaa näin ei päässyt tapahtumaan. Asiaan vaikutti varmasti se, että onnistuimme ratkaisemaan pelin jo riittävän aikaisessa vaiheessa, FC Kangasalan Raatikainen tuumaa.

– En tiedä ovatko ruvenneet harjoittelemaan, mutta ovat kyllä nostaneet tasoaan kovasti, FC KaVo2:n Jukka Heinonen kehaisee.

Tasaisen tiukkaa

Viime kausista poiketen FC Kangasala on ollut tällä kaudella tasainen suorittaja. Puolustuksen ydin on säilynyt terveenä, ja koko joukkueen pelitapaa viilattiin jo keväällä aiempaa puolustavampaan suuntaan. Tämä – ja hyvä maalivahtipeli – on näkynyt päästettyjen maalien pienessä määrässä.

Joukkueeseen on tällä kaudella tuotu uutta energiaa Ahokotien muutaman nuoren turvapaikanhakijan kautta, joskin kommunikaatio on välillä ollut hieman hankalaa, kun yhteistä kieltä ei ole. Kokemusta viheriölle on puolestaan tuonut kesällä rinkiin liittynyt Jama Jama, jolla on kokemusta paitsi Tampereen positiivisimmaksi henkilöksi valituksi tulemisesta myös korkealla tasolla jalkapalloilusta.

FC KaVon kakkosjoukkueen kautta on jälleen kerran vaikuttanut kapeaksi käynyt pelaajarinki. Esimerkiksi FC Kangasalaa vastaan joukkue sai penkille yhden vaihtomiehen, joka hänkin loukkaantui kesken ottelun. Juoksuvoimaista takaa-ajoa on hankala viritellä, jos vastustajalla on kaksi kertaa enemmän pelaajia.

– Uusia pelimiehiä on tullut hyvin lisää viime kauteen verrattuna, mutta vastaavasti toisesta päästä niitä sitten häviää. Muutama tyyppi jää joka vuosi kesälomalle pysyvästi, Jukka Heinonen hymähtää.

Iso vaikutus on myös ollut sillä, että joukkueen suurimmat syömähampaat eivät ole päässeet jokaiseen peliin paikalle. Esimerkiksi Jussi Kuusisto on iskenyt parikymmentä maalia pelattuaan vain puolet peleistä. Toisaalta maali-ilottelut – joita myös KaVo2 on päässyt kokemaan tällä kaudella – eivät lämmitä joukkueenjohtaja Heinosta yhtä paljon kuin kauden avauksessa väännetty 0–0-tasapeli sarjakolmosen Loiskeen kanssa.

– Se on ollut ehdottomasti yksi kauden parhaista peleistä. Puolustus toimi kerrankin hyvin, ja jouduttiin kaikki joukkueena taistelemaan. Parhaat kiksithän siitä saa, harvoin jossakin 5–0-pelissä joutuu joka äijä loppuun asti yrittämään, hän myhäilee.

Heinoselle asti ei ole vielä kulkeutunut varmistusta sarjajärjestelmän muutoksesta.

– Lopuissa peleissä pitäisi vähän skarpata, että pysyisimme siellä keskiviivan yläpuolella. Vaikka eihän se tieto putoamista vastaan pelaamisesta lopulta paljon auta sellaisessa pelissä, jossa ei ole vaihtomiehiä. Parempia pelejä varmasti olisi kuutos- kuin seiskadivisioonassa. Ei se kuitenkaan niin tärkeä homma kuitenkaan ole, että tänne pitäisi yrittää naarata pelimiehiä ykkösjoukkueesta sitä varten.