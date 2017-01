Kangasala-talolla pirteä vuosi

Kuuden huippusellistin yhtye Total Cello Ensemble ja sopraanosolisti Mari Palo tuovat Kangasala-talon uudenvuoden konserttiin lauantaina 31.12. show’n, jossa klassisen musiikin osaaminen yhdistyy rohkeasti musiikilliset raja-aidat rikkoviin elementteihin.

Total Cello Ensemblen mottona on ”selloja säästämättä, laadusta tinkimättä”. Kangasala-talon konsertissa kuullaan ohjelmisto, joka tarjoilee jokaiselle jotain – Sibeliuksesta Säkkijärven polkkaan ja ooppera-aarioista argentiinalaiseen tangoon. Ohjelmassa on myös vuoden viimeinen Formula Uno-kilpailu, Kangasalan osakilpailu. Konsertin solistina on eri musiikkilajien suvereeni taitaja Mari Palo.

Yli kaksikymmentä vuotta toiminut yhtye sai alkunsa, kun Hannu Kiiski perusti Sibelius-Akatemiassa oman selloluokkansa oppilaista yhtyeen vastapainoksi klassisen musiikin opiskelijan usein sangen yksinäiselle työskentelylle.

– 1990-luvun alussa luokalleni oli sattunut joukko poikkeuksellisen hyviä tyyppejä, joiden kanssa aloimme soittaa niin sanottua crossoveria. Periaatteena oli, että osaamista pitää olla ensin ja sitten voi pitää hauskaa. Hassuttelu ja uskallus heittäytyä auttavat myös klassisen ohjelmiston kanssa. Pikkuhiljaa tästä kaikesta kehkeytyi Total Cello Ensemble. Osa porukasta perusti Apocalyptican, Kiiski kertoo.

Ensemblen kokoonpanossa soittavat tällä hetkellä Kiiskin lisäksi Suomen suurten orkesterien soolosellistit. Tuomas Lehto soittaa Radion Sinfoniaorkesterissa, Tuomas Ylinen ja Tomas Nuñez-Garcés Helsingin kaupunginorkesterissa ja Samuli Peltonen sekä Jussi Vähälä Suomen Kansallisoopperan orkesterissa. Yhtyeen Primus Motor Hannu Kiiski toimii Sibelius-Akatemian sellonsoiton lehtorina. Vuosien mittaan yhtyeessä on soittanut kaikkiaan 36 sellistiä.

Total Cello Ensemble on esiintynyt viitisen sataa kertaa eurooppalaisilla konserttilavoilla, Suomen tärkeimmillä musiikkijuhlilla sekä mitä erikoisimmissa ympäristöissä firmojen juhlissa. Joulukuun alussa yhtye ihastutti presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Huippusoittajien porukka tekee musiikkia tosissaan, muttei totisesti.

Marin säihkettä ja sellojen räiskettä – Total Cello Ensemble ja Mari Palo Kangasala-salissa la 31.12. klo 17.