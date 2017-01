Nyt kun ulkona on pimeys, on ihmiseen syttynyt sisäinen valo. Luonto on lakastunut, mutta ihmisen henki on kukoistuksessaan. Jokainen voi kirkastaa omaa henkeään puhtailla, kirkkailla ajatuksillaan. Ihminen luo itseään ajatuksillaan.

Juhani Vuorinen