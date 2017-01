Valomainos

Suomen kansa on elänyt onnellista ja turvallista aikaa sen jälkeen kun ensimmäinen naispuolustusministeri Elisabeth ”Lillan” Rehn hankki meille amerikkalaiset Hornet-hävittäjät. Vaikka sovitut vastakaupat jäivät miltei kokonaan saamatta, turvallisuutemme on taattu.

Nyt jotkut väittävät oikein televisiossa, että olemme uudessa ja kriittisessä tilanteessa. Perustuslaillinen puolustusministerimme Jussi Niinistö pohtii väsyneiden Hornettien korvaamista. Tarjolla on puolen tusinaa vaihtoehtoa, ainakin kolme amerikkalaista, yksi ranskalainen, yksi yleiseurooppalainen ja yksi ruotsalainen. Ne kaikki soveltuvat Naton kehittämiin järjestelmiin. Myös Venäjällä on tämän sortin kalustoa, mutta kun se ei soveltune Naton virityksiin, aihe on jo etukäteen vaiennettu, vaikka valtioneuvoston nurkkahuoneessa venäläinen ydinvoimala on saanut vihreää valoa.

Ranskalaiset ovat saaneet harjoitella ydinvoimalan rakentamista Eurajoella yli kymmenen vuoden vetkuttelulla. Se on vaikuttanut sähkömme hintaan. Iloa siitä on ollut vain Fortumin ja Nesteen korkealle johdolle, jonka palkat on sidottu heidän yhtiöittensä tuottaman energian hintaan. Sotakoneitten hankinta on suuri kysymys. Uuden Ilmalaivaston hankintahinnaksi on arvioitu 60 miljardia euroa. Se on enemmän kuin Suomen valtion yhden vuoden talousarvio eikä hankintahinta ole kuin osa totuutta. Koneitten on oltava myös alinomaa ilmassa, ja ainakin nykyiset hävittäjät kuluttavat polttoainetta 10 000 litraa tunnissa.

Teenkin harkitun esityksen eli sen, ettemme osta yhtään uutta konetta. Ajetaan nykyiset Hornetit hiljaa vanhuuden lepoon ja museoihin. Vastuun ilmataisteluista luovuttaisimme Ruotsille ja sopisimme, että jalkaväkemme, koko tykistö ja merivoimat ottaisivat rintamavastuun myös Ruotsin puolesta. Ja sillä olisi riittävän suuri hintalappu, jolla Gripeneitä liisattaisiin. Yhteinen puolustus ei vaatisi kilpailuttamista. Ruotsin ei tarvitsisi rakentaa yleistä asevelvollisuutta eikä palkka-armeijaa. Gotlantiin jo sijoitettu kiväärikomppania saisi jatkaa Itämeren suojelua ja Venäjän pelottelua äskettäin esitettyjen suunnitelmien pohjalta.

Ruotsi sitoutuisi kasvattamaan Jas Gripen kalustoaan sen verran kuin yhteinen tarpeemme vaatii. Meidän kulloisenkin tarpeemme ratkaisisi tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston ja Eduskunnan puolustusvaliokunnan eli Ilkka Kanervan kanssa. Ikehän on Vladimir Putinin Turun vuosilta tämän vanha kaveri. Ja asuuhan tuolla seudulla tätäkin nykyä ajoittain Putinin toistaiseksi ainoa vihitty vaimo.

