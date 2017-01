Pilates jatkuu keväälläkin

Harjutuulessa syksyllä alkanut Pilates-ryhmä jatkaa harjoituksiaan myös kevätkaudella.

– Syksyn ryhmässä aloitti 15 harrastajaa ja suurin osa heistä jatkoi mukana koko syksyn. Ryhmä toivoi jatkoa myös keväälle ja toivomme mukaan myös uusia harrastajia, Valkeakoski-opiston pilates-kurssin ohjaaja Erika Nieminen kertoo.

Pilates on monipuolinen kehonhallintamenetelmä ja siitä on apua kaikenlaisille ihmisille. Tekemisen tahti on rauhallinen ja siinä keskitytään liikkeiden tekemiseen oikein kuormittamatta kehoa virheasennoilla. Haastetta löytyy kaikenkuntoisille omaa kehoa kuunnellen.

– Pilateksen perusperiaetteet ovat keskittyminen, keskittäminen, kontrolli, tarkkuus, hengittäminen ja flow eli liikkeiden virtaavuus, Nieminen luettelee.

Liikkeissä erityisen tärkeitä ovat keskivartalon hallinta ja hengittäminen.

– Yksinkertaistetusti sanoen pilateksessa pyritään siihen, että minimitoistoilla saadaan maksimihyöty.

Nieminen itse aloitti pilateksen harrastamisen yli kymmenen vuotta sitten omien selkäongelmiensa vuoksi.

– Sain omaan olooni apua jo ensimmäiseltä tunnilta ja siitä lähtien olen ollut lajin aktiivinen harrastaja, Nieminen kertoo.

Hän täydentää parhaillaan pilates-opintojaan puolitoista vuotta kestävässä koulutuksessa Pilates Placessa Tampereella.

– Ensi syksynä aloitan myös fysioterapeuttiopinnot, joilla haluan täydentää liikunta-alan koulutustani.

Ryhmässä on tilaa myös uusille harrastajille. Ensimmäinen harjoituskerta on maanantaina 16.1. kello 20-21 Harjutuulessa. Lisätietoja sekä ilmoittautuminen Valkeakoski-opiston sivuilla tai toimistosta.