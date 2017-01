Tasaisessa lohkossa ei varaa konttaamiseen

Mikäli se on Kangasalan Urheilijoiden uudesta puheenjohtajasta kiinni, seuran väreissä pelataan Unified-koripalloa jo ensi kaudella.

– Unified-joukkueessa kehitysvammaiset pelaajat harjoittelevat ja pelaavat vammattomien partneripelaajien kanssa yhdessä. Tätä toimintaa kehittelin jo tulevalle kevätkaudelle, mutta salivuorotilanteen vuoksi toteutus taitaa jäädä ensi kauteen. Innostusta ja tarvetta tällaiselle toiminnalle kuitenkin on, joten tähän asiaan palataan varmasti, KU-68:n puheenjohtaja Anna-Riikka Kivikoski sanoo.

Kivikoski kertoo, että on hienoa olla puheenjohtajana seurassa, jossa on vahvat perinteet.

– KU-68 valmistautuu reilun vuoden päästä koittaviin 50-vuotisjuhliin. Uudistus- ja kehittämistyötä on tehty vuosien varrella, eikä se tule puheenjohtajuuteni myötä pysähtymään. Palvelumme on edelleen tarkoitus kattaa kaikki ikäryhmät vauvasta vaariin.

Unified-joukkueen ohella Kivikosken toiveissa on perustaa aikuisten yleisurheiluryhmä. Laajan palvelutarjonnan lisäksi seura haluaa luoda mahdollisuuksia niin harraste- kuin kilpaurheilulle, tarjota lajeja monipuolisesti ja tuoda palveluja harrastajien lähelle.

– Helppo saavutettavuus on tärkeää etenkin hektistä pikkulapsiarkea eläville perheille. Tuotamme jäsenillemme terveyttä edistäviä liikunnallisia ja urheilullisia palveluja mahdollisimman edulliseen hintaan. Koska seuramme toimii pitkälti vapaaehtoisten voimin, pysyvät harrastajien kustannukset hyvin maltillisina, mutta laadusta silti tinkimättä. Tämä on tavoitteemme myös jatkossa.

Marraskuun 9. päivä puheenjohtajan pestinsä aloittanut Kivikoski seuraa tehtävässä Harri Jussilaa, joka siirtyi syyskuussa Loimaan Korikonkareiden toiminnanjohtajaksi.

Tilat haasteena

Kivikoski näkee, että suurimpia tulevaisuuden haasteita on lisääntyvä harrastajien määrä yhdistettynä käyttöpaikkojen tarjontaan ja mahdollisuuksiin. Lajeista koripallo on sikäli hyvässä asemassa, että laji mahdollistaa myös pienten koulusalien käytön pallokoulu-, mikro- ja minitasolla.

– Muiden lajien osalta tilanne on toinen. Toive kuntapäättäjien suuntaan onkin salitarjonnan vahvistaminen entisestään. On hienoa, että meillä melko pienenä kuntana on niin vireää ja laadukasta urheilutoimintaa eri seuroissa. Tärkeää on, että tämä toiminta jatkossakin mahdollistuu. Liikunta ja urheilu niin terveyden kuin oppimistuloksienkin edistäjänä on monissa tutkimuksissa todettu. Siksi kaikki sen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi tehty työ on ensiarvoisen tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta, Kivikoski muistuttaa.

Urheileva perhe

Anna-Riikka Kivikoski on kolmen urheilevan lapsen äiti. 12-vuotias Teresa pelaa koripalloa KU-68:n C-tytöissä, ja 10-vuotias Elvira ja 8-vuotias Tobias puolestaan uivat kilpaa tamperelaisessa seurassa. Anna-Riikalla itsellään on koripallotausta Tampereen Pyrinnöstä.

– Aikuisiällä olen toiminut ryhmäliikunnan ohjaajana liikuntakeskuksissa. Nykyään liikuttua tulee lähinnä omien valmennettavien, KU:n C- ja B-tyttöjen treenien yhteydessä lenkkeillen ja lihaskuntoa tehden, Kivikoski kertoo.

Kivikoski on ammatiltaan luokanopettaja. Viimeiset kolme vuotta hän on työskennellyt Tampereen kaupungilla perusopetuksen asiantuntijatehtävissä. Tätä ennen hän toimi 15 vuotta luokkatyössä Tampereella.

– Liikuntaa on tullut opetettua kaikilla vuosiluokilla, parhaimmillaan puolet opetettavien tuntien määrästä. Tämän hetkinen tittelini on koordinoiva opettaja, eli puolet työajastani on opetustyötä ja toiset puolet asiantuntijatyötä. Asiantuntijatyö perusopetuksessa on avannut minulle uusia näköaloja kehittämisnäkökulmasta. Uskon, että kokemuksestani on paljon hyötyä myös seuratoiminnan johtamisessa.

Kuusi vuotta seurassa

Kivikoski tuli mukaan KU-68:n toimintaan yleisurheilun kautta kuusi vuotta sitten, kun Elvira ja Tobias kävivät muutamana kesänä yleisurheilun urheilukouluissa. Kyötikkälän kentän laidalta Kivikoski lähti mukaan kisojen kahviotoimintaan.

– Koin jo tuolloin tärkeänä, että voin olla avuksi seuratoiminnassa. Itselleni on ollut selvää, että koska aktiivisten toimijoiden joukko seuroissa on pieni, teen kaiken voitavani, jotta toiminta rullaa. Työtä tehdään lasten parhaaksi, ja kaikki panostus kannattaa. Yleisurheilun kisoista minulla on lasten kanssa hyviä muistoja, jokunen pokaalikin. Kyötikkälän kenttä ympäristöineen on todella hieno, ja yleisurheilujaosto on järjestänyt mieleenpainuvia kisoja kuulutuksineen ja lähettäjineen.

Teresan koripalloharrastuksen myötä Kivikoski on tutustunut KU:68:n toimintaan ruohonjuuritasolta lähtien: ensin tyttären joukkueen joukkueenjohtajana, sitten valmentajana, jaoston jäsenenä ja koripallojaoston puheenjohtajana.

– Ja nyt olen seuran puheenjohtaja. Puheenjohtajan tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva. Johtokunnan toiveena oli saada henkilö, joka olisi valmis sitoutumaan tehtävään ja kehittämään seuraa pidemmäksi aikaa, ja sen tien alussa nyt ollaan, Kivikoski toteaa.