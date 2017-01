Mukaan Pälkäneen teatterin näytelmään?

Pälkäneen Teatterin kevään näytelmä Sydänkohtauksia eli näin tehtiin Kummisetä on tarina siitä, mitä tapahtuu, kun addiktio vie ihmisen mukanaan niin perusteellisesti, että tosi ja kuviteltu sekoittuvat.

Se on myös tarina rinnakkaisesta ihmiskohtalosta, riippuvuuden toisella puolella eläjästä; tässä tapauksessa nuoren perheen äidistä, joka kiskoo mukanaan sekä leipätyötä, perhettä että puolison omituisuuksia.

Näytelmän käsikirjoituksen on Kari Hotakaisen romaanin pohjalta laatinut Sirkku Peltola ja ohjaus on Anne Helmisen. Näytelmän ensi-ilta on sunnuntaina 10. huhtikuuta.

Riippuvuus ja sen kääntöpuoli

Tarinan lähtökohta on sen verran monimutkainen ja absurdi, että kannattaa ajatella askel kerrallaan, ellei tunne ennestään Hotakaisen teosta ja Peltolan näytelmäversiota. Kysymyksessä kun on romaaniin perustuva näytelmä todellisen elokuvan kuvitteellisesta tekemisestä.

Vuonna 1999 ilmestyneen romaanin tapahtumat sijoittuvat 1970-luvun alkuun Helsingin Maunulaan, jossa eletään tavallista lähiöarkea. Kirjan päähenkilö Raimo Kytöniemi on työtön laitosmies, jonka intohimona ovat elokuvat. Ingmar Bergmanin mietiskelevää psykologisointia hän ei arvosta, mutta sitäkin enemmän aseiden voimaa elokuvassa kuin elokuvassa.

Romaanin tapahtumat vyörähtävät käyntiin, kun huippunäyttelijöiden tähdittämän amerikkalaisen Kummisetä-elokuvan kuvaukset tuodaan Helsinkiin, ja television ääreen juuttunut elokuvafriikki täyttyy yhtäkkiä toimintatarmolla ja yritteliäisyydellä.

Ohjaaja Francis Ford Coppolan ja häntä järjestelyissä avustavan Mikko Niskasen, Raimo Kytöniemen suuren kotimaisen idolin, suhtautuminen tuntemattoman tungettelijan yrityksiin on kuitenkin yksiselitteisen torjuvaa, ja Kytöniemi ajautuu sekaviin seikkailuihin ja ihmissuhdesotkuihin.

Sirkku Peltolan dramatisointi on vuodelta 2002. Näytelmä on musta komedia lähiöperheen ilottomasta arjesta, jonka isän sekoilu muuttaa entistä synkemmäksi – mutta ennen kaikkea se on näytelmä naisesta, Ilona Kytöniemestä, joka saa lopulta henkisen yliotteen sekä omasta miehestään että esimiehestään, naapurin miehestä ja kaikista muistakin.

Kummisetä-elokuvan teksti ei hänestä ole mistään kotoisin.

– Mikä perhe-elokuva se on, jossa ei ole yhtään kunnon naisroolia, Ilona Kytöniemi tuhahtaa.

Ikää ei kysytä, kokemusta kyllä

Pälkäneen Teatteriyhdistykselle Sydänkohtauksia on iso haaste. Näyttelijöistä suurin osa on teini-ikäisiä, mutta roolit ovat

aikuisrooleja paitsi yhtä kuusivuotiasta pikkupoikaa, joten harva esittää lähellekään itsensä ikäistä henkilöä. Lisäksi komedia on vaikea laji, musta komedia erityisen vaikea.

Ohjaaja Anne Helminen toteaa, että näyttelijöiden iällä ei ole väliä, kunhan onnistutaan luomaan oikeanlainen illuusio. Kunnianhimoisuus ja kovat haasteet ovat tuttuja Pälkäneen teatterilaisille aikaisemmista produktioista, eikä kukaan pelännyt tarttua Hotakaisen ja Peltolan vaativaan monitasoiseen tekstiin.

– Kokemattoman ryhmän kanssa en kylläkään lähtisi tekemään tällaista, Helminen huomauttaa.

– Tämä juttu vie mukanaan. Siinä on paljon mahdollisuuksia, ja henkilöiden kokemuksiin pystyy kyllä nuorikin hyvin samaistumaan, arvioi pääosaa, Raimo Kytöniemeä esittävä Pyry Vaismaa.

Erityisesti pääosia, Ilona ja Raimo Kytöniemeä esittävillä Julia Nurmisella ja Pyry Vaismaalla on muun replikoinnin ohessa paljon pitkiä ja vaikeita monologeja, ja Aleksi Saaren pitää muuntautua peräti kolmeen vaativaan rooliin: ohjaajien Francis Coppolan ja Mikko Niskasen lisäksi hän esittää Kytöniemen ystävää Vikströmiä. Kaikkiin kolmeen tehtäviin on löytynyt nuoresta iästään huolimatta kokenut ja taitava näyttelijä.

Syvyyttä tyhjällä valkokankaalla

Ilona Kytöniemen kamppailu koti- ja työelämän toivottomuutta ja perhettä dominoivaa elokuva-addiktiota vastaan on raskasta katsottavaa, joten on paikallaan, että välissä on oikeasti keventäviä hetkiä.

Oili Äijälä naurattaa tutulla varmalla näyttämötyöskentelyllään nakkikioskiyrittäjä Helmi Halajana ja vilahtaa ohimennen myös Marlon Brandona Kummisetä-elokuvan mafiaperheen päämies Vito Corleonen roolissa. Useita sivuosia näyttelevä Pia Honkanen on mainio varsinkin miestä väkevämpää maistaneen hampparin roolissa.

Näytelmän viitteellinen lavastus, miltei tyhjä näyttämö valkokankaan edessä alleviivaa sitä, mihin koko tarinan idea kiteytyy: tyhjään tarrautumista, riippuvuutta sellaisesta, millä ei ole kosketuskohtaa tosielämään. Kaikki muu on tummaa ja sävytöntä, paitsi lapset Petteri (Neea Siitonen) ja vauvaa esittävä nukke, joiden kirkasväriset asut ovat kuin merkkinä siitä, ettei ilo ehkä olekaan kokonaan kadonnut perheestä.

Kankaan tyhjyyden katkaisevat mustavalkoiset videot ja kuvat ovat ohjaajalta taitava veto. Ne toimivat yllättävän hyvin ja luovat monitasoisesti puhuttelevaa syvyyttä karuun näyttämökuvaan. Mustavalkoisuus luo aidon 1970-luvun tunnun ja viittaa samalla tarinan henkiseen väriskaalaan.