Valkeakoski askeltaa pois Tavasesta

Kangasalan kunnanhallitus on hyväksynyt vahvistusilmoituksen Tavase Oy:n ympäristöriskeistä ja niiden korvaamisen tulkinnasta. Ilmoituksella on haluttu Valkeakosken toivomuksesta selventää erityisesti ympäristövastuiden osalta aiemmin tehtyä sopimusta, jonka nojalla irtaantuminen tekopohjavesihankkeesta on mahdollista. Tavase Oy:n osakkuudesta eroon mielivä Valkeakoski on halunnut vahvistusilmoituksella varmistaa, ettei sille jää minkäänlaisia vastuita kannettavaksi osakkeenomistaja-ajaltaan.

Vahvistusilmoitus kiertää läpi kaikki tekopohjavesiyhtiön tämänhetkiset osakaskunnat. Se ei ole tuomassa muutoksia Kangasalan asemaan yhtiössä tai kunnan takausvastuisiin. Nelisen vuotta sitten linjauksen pikaisesta irtaantumisesta tehnyt Kangasala roikkuu yhtiössä mukana seitsemän prosentin omistusosuudella odottaen ympäristölupapäätöksestä tehdyn valituksen ratkeamista.

Tekopohjavesiyhtiön toiveissa on rakentaa Pälkäneen ja Kangasalan harjumaisemiin iso laitos tuottamaan tekopohjavettä. Aluehallintovirasto ei myöntänyt hankkeelle ympäristölupaa, mutta yhtiö ja osa osakaskunnista valittivat päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.