Kodin suunnittelussa pienikin apu vie pitkälle

Kuukauden yritys: Design Pohjola on löytänyt puolessa vuodessa tukevan jalansijan Pälkäneeltä ja Pirkanmaalta

Erika Pohjolalle tuli iso jouluyllätys, kun hänet kutsuttiin esittelemään yritystään Design Pohjolaa Kostian Kievariin yrittäjien aamukahville jouluaaton aattoaamuna.

– Ihan aluksi, kun minulle soitettiin, en edes tajunnut, että oli kysymys valinnasta kuukauden yritykseksi. Olin oikein otettu, kun kuulin siitä. Tuli todella positiivinen yllätys, kun yritykseni on näin nuori ja olen yksinyrittäjä. Huomionosoituksensa sain paljon voimia jatkaa eteenpäin, hän kiittää.

Desing Pohjola on monialainen yritys, jonka tarjoamiin palveluihin kuuluvat sekä sisustussuunnittelu ja stailaus että graafinen suunnittelu ja lisäksi kiinteistövälitys yhteistyössä Aula Lkv:n kanssa.

Reilut puoli vuotta toimittuaan se on jo löytänyt jalansijan Pälkäneen lisäksi koko Pirkanmaan alueelta.

Erika Pohjola näkee koko alan tulevaisuudessa kirkastuvaa. Talouden elpymisen merkit alkavat näkyä.

– Pienessäkin yrityksessä huomaa, että liikehdintä paitsi asunto- myös suunnittelu- ja sisustusmarkkinoilla vilkastuu. Jo kesällä aloin huomata, että massa liikkuu. Ihmiset uskaltavat taas haaveilla, hän kertoo.

Juhlastailauksesta kiinteistökauppaan

Erika Pohjola toteaa, että pienellä paikkakunnalla yrittämiseen kuuluu kaksi tärkeää asiaa: osaamisalueen täytyy olla laaja ja yhteistyön toisten yrittäjien kanssa tehokasta.

Design Pohjola auttaa kaikenkokoisissa kotien hankkeissa ja suunnitelmissa.

– Sisustussuunnittelussa pelkkä konsultaatio voi tuoda suurta apua arjen hallintaan ja toimivuuteen mutta myös viihtyvyyteen, on kyse sitten kodista tai työpaikasta. Eikä suunnittelijan työkustannus todellakaan ole niin suuri kuin pelätään, kun on totuttu ”TV-stailaajiin”, hän muistuttaa.

Pohjola toteaa, että stailaus sanana on monille tv:stä tuttu outo sana.

– Se pitää sisällään asunnon myyntikuntoon laittamista mutta myös juhlailmeen laatimista. Design Pohjolasta löytyy niin myyntistailauksen kuin esimerkiksi kotijuhlien stailiin kattava valikoima erilaisia huonekaluja ja tarvikkeita, tauluja ynnä muuta. Siten kalustehankintoihin ja vuokrauksiin ei mene turhaa aikaa eikä rahaa, hän selittää.

Graafinen suunnittelu taas sisältää kaiken yrityksen mainosmateriaaleista, käyntikorteista, esitteistä, teippi- ja logosuunnittelusta aina sinne juhlien kutsukorttien ja juhlamateriaalien tekoon. Kiinteistövälitys yhdessä koko Suomessa toimivan Aula Lkv:n kanssa on yrityksen uusin aluevaltaus, ja se on herättänyt paljon kiinnostusta.

Paikalliseen osaajaan turvaudutaan mieluusti, kun edessä on tärkeä valinta.

– Tarvitsee vanha rakas koti sitten myyjää tai on tarve saada uusi tietynlainen koti, jollaista ei ole julkisilta markkinoilta löytynyt, niin autan siinäkin. Tänä päivänä on paljon niin sanotussa hiljaisessa myynnissä olevia kohteita, joista voimme löytää juuri sen oikean, kun vain tiedämme tarpeesta, Erika Pohjola kertoo.

Kysyntä alkoi nopeasti

Ensimmäisen puolen vuoden aikana Design Pohjolalle on riittänyt jopa yllättävän paljon työtä.

– Tähän mennessä tunnettuus on ehkä kasvanut entisestään, ja minua on hienosti pyydetty mukaan moneen asiaan. Yritykseni on ollut kutsuttuna mukana yrittäjäfoorumissa kutsuttuna ja osallistui syksyllä Mimosa-tapahtumaan Keltaisessa talossa, Erika Pohjola kertoo.

– Myös Pälkäneen kunnan kanssa aloitettu yhteistyö kunnan kiinteistöjen välittäjänä on tuonut hyvää mieltä, että kotipitäjän tekijöihin luotetaan. Yksityiset ihmiset ovat pyytäneet konsulttiapua muun muassa keittiöremontissa tai toisen kiinteistövälittäjän kanssa toimimisesta. Kaikki tällainen tuo lisämotivaatiota ja positiivista mieltä ja luo myös uskoa yrittämiseen, hän jatkaa.

Muiden alojen yrittäjien kanssa verkostoituminen on ollut Pohjolalle alusta asti tärkeää. Hän pyrkii aina suosittelemaan asiakkailleen paikallisia tekijöitä, kun se vain on mahdollista.

– Näin sen pienellä paikkakunnalla mielestäni pitäisi mennä. Puhalletaan yhteen hiileen, ja koetetaan saada kunta elinvoimaisemmaksi! hän sanoo.

Pohjola Designin uusimpia tuulia ovat Erika Pohjolan Mimosa-tapahtumaan tekemät puutuotteet, sekä valmissisustustuotteet.

– Puutuotteita teen varmaan jatkossa enemmänkin ja lisään sisustus- ja huonekaluvalikoimaa, koska tarkoituksena on alun perin ollut saada ihmiset pitäytymään omalla kylällä, jottei tarvitse lähteä kauemmaksi ostoksille. Myös esimerkiksi huonekalujen etsinnässä haluan tarjota auttavan käden, jos siihen itsellä ei ole aikaa eikä resursseja, Pohjola lupaa.

Yrittäminen on ominta työtä

Vaikka Design Pohjola on tuore yritys, Erika Pohjola on kokenut tekijä. Hän on toiminut mainos- ja graafisen suunnittelun alalla vuodesta 1995 asti, josta 13 vuotta perheyritys Eridomicissa, missä hän sai selkeän käsityksen yrittäjäelämän todellisuudesta.

Tieto helpotti oman yrityksen perustamista, koska Pohjola osasi miettiä asian kaikkia puolia realistisesti.

– Kamppailin kyllä pitkään itseni kanssa, koska tiesin, miten kovaa työtä se on. Monessa suhteessa vieraan töissä pääsisi helpommalla. Mutta yrittäjyys on meillä vahvana verissä – tiesin, että tämä on kuitenkin minulle ominta ja oikeinta työtä, hän sanoo.

Erika Pohjola elää tyypillistä naisyrittäjän arkea: hän on yrityksensä ainoa työntekijä, ja työpaikka sijaitsee kotona.

– Päivällä teen työtä kotitoimistossa tai liikun asiakkaiden luona, ja usein illalla, kun olen saanut lapsen nukkumaan, istuudun koneen ääreen ja aloitan ilta- ja yövuoron. Se on välillä rankkaa, mutta onneksi on ymmärtäväinen puoliso, joka auttaa ja tukee. Ainakin toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin, hän kertoo.