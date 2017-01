Lahdentien ja Luopioistentien risteys turvalliseksi

Lukijan runo

Satoja vuosiaan sitten Iharin kosken rannalla toimi mylly,

viljasäkkien painosta notkui hylly.

Iharin koski pauhaa,

kosken voimalla mylly jauhaa.

Kostianvirran puhkeaminen tilanteen toiseksi muuntaa,

Pälkäneveden pinnan lasku muuttaa kosken virtauksen suuntaa.

Kosken on virtaus on niin heikko että myllytys on ohi,

koskessa edelleen viihtyy lohi.

Entisen myllyn lähelle on Iharin myllytorppa rakennettu,

maatalojen pihapiirissä pahanteossa joskus vierailee kettu.

Kesällä myllytorpan kahvila on joka päivä auki,

keväällä katiskasta saaliina on hauki.

Talvisin myllytorppa viettää enimmäkseen hiljaiseloa,

metsässä on tukkipuita ja myös pystyyn kuivanutta keloa.

Joulukuun alussa soi Reima Ojalan harmonikka,

päivällä pylvääseen koloa hakkaa tikka.

Lauletaan tutut joululaulut,

seinällä koreilee lähiseudun maalaistaloja esittävät taulut.

Seinällä on myös ryijyt ja ilmakuvat,

täynnä laulajia on tuvat.

Väliajalla nautitaan torttukahvit ja riisipuuro,

jotkut laulajista ovat huonokuuloisia mutta kukaan ei ole kuuro.

Hyllyssä on näytteillä pälkäneläisten urheilijoiden palkintopokaaleja,

suomen komeassa kielessä on paljon vokaaleja.

Myllytorpan toiminnan mahdollistaa kyläläisten talkootyö,

jonka parissa kuluu päivä ja iltayö.

Jukka Ollikkala