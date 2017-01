Willa Pintele etsii uutta yrittäjää

– Kuunnelkaa CCR:n biisejä. Niissä John Fogerty, Jumalaa pelkäävä mies, laulaa vähän väliä Oh Lord, Kari Peitsamo vinkkaa.

38 vuotta levyttänyt muusikko kiinnitti huomiota esikuvansa huokauksiin vasta myöhemmällä iällä, kun uskon asiat alkoivat kiinnostaa. Mutta hengellinen etsintä alkoi tietämättä jo paljon aiemmin.

– Äitini kuoli, kun oli 17-vuotias. Pakenin hassuihin pikkubiiseihin, jotka huvittivat ihmisiä, Peitsamo kertoi.

Tämän jälkeen kuultu vuoden 1977 esikoislevyn Ankkuli-kappale ei kuulostanut enää niin hilpeältä tarinalta:

Viime yönä heräsin. Lähdin järvelle soutelemaan.

Valkean hahmon erotin ja luulin jo saapuvan enkelin.

Näin pienen ankan uivan mua kohti. Hiljaa laulaen se hopeaa hohti.

Kutsui mua niin: lähde eetteriin. Veneeseeni potkurin se taikoi. Nousin lentohon.

Ja ankka minut vei. Ei ei ei ei ei ei. Ankka minut vei.

Epäonnistuminen olikin siunaus

Kari Peitsamo on eniten levytyksiä tehnyt suomalaismuusikko. Miehen tunnetuin kappale on esikoislevyn avausbiisi Kauppaopiston naiset. Sen jälkeen hän on julkaissut reilut 850 kappaletta.

– Tarvitsin monta kymmentä vuotta lavoilla koluamista sekä raskasta ja repivää kiertue-elämää, kunnes yhtenä päivänä pysähdyin miettimään, mihin tämä kaikki johtaa. Yksikään levyni ei ole noussut listoille, eikä seinälläni ole yhtäkään kultalevyä. Tajusin, etten tule sellaista saamaankaan. Ymmärsin, että epäonnistuminen on oikeastaan siunaus, Peitsamo esitteli Jesus gave me a gold record -kappaleen, joka lähti johdattamaan miestä uusille urille.

– Siinä vaiheessa olin tehnyt vasta 50 albumia ja 700 biisiä, Kangasalan seurakunnan 13. Majatalokauden käynnistänyt Peitsamo nauratti kirkkokansaa.

Vain yksi on tehnyt comebackin

Kari Peitsamo lähti kypsällä iällä lukemaan papiksi. Kolmannen vuoden teologian opiskelija kiertää edelleen 58-vuotiaana keikoilla ja tekee uusia biisejä.

– Baarikeikoilta on kummallisen huojentavaa saapua armon ja autuuden ilmapiiriin, jossa ei tarvitse jännittää, kuinka minut otetaan vastaan, Peitsamo kehui Kangasalan Majatalon tunnelmaa.

Laulujen tekeminen on aina ollut Peitsamolle keino tarkastella omaa elämäänsä.

– Musiikki tarjosi jo nuorena maailman, jossa kaikki on mahdollista, luvallista ja oikein. Raamatun tutkiminen on tuonut siihen uusia ulottuvuuksia ja antanut uutta inspiraatiota.

Hengellisetkin kappaleet sisältävät peitsamomaista huumoria.

– Rokkitähtiä tulee ja menee. He kaikki janoavat menestystä ja kuuluisuutta, eikä kukaan halua lopettaa. Ja kun ura on ohi, haaveillaan paluusta. Se on turhaa, koska on vain yksi, joka on tehnyt comebackin, laulaja esitteli There’s no comeback like the comeback Jesus did -kappaleen.

Kuolemankauppias päätyi papiksi

Sunnuntaisessa ”Veijareiden Majataloillassa” kuultiin myös toista kuuluisaa Karia. Kari K Korhonen on uskoon tullut huumekauppias, jonka tarinan Riku Rinteen menestyskirja Kuolemankauppias teki tunnetuksi.

Korhonen haki rohkeutta huumeista, jotka hän rahoitti rosvoamalla. Mies menetti ympäriltään monta kohtalontoveria. Lopulta kuolemankauppias päätyi kauppaamaan itseään kuolemalle. Uskoon tulon myötä mies pelastui ja löysi elämälleen uuden suunnan.

Itä-Helsingissä Kontulan ostarilla pappina toimiva Korhonen tietää, että hänestä kertova kirja on pelastanut monta ihmistä.

– Elämän kolhimista melkein kaikki ovat lukeneet Kuolemankauppias -kirjan. Minun on aika helppo päästä heidän kanssaan juttuun, kun kerron, että minä olen se kuolemankauppias.

Vapaaehtoisten voimannäyte

Syksyn ensimmäisen Majatalon isäntänä toimi Pekka Simojoen keikkakiireiden vuoksi Juha-Mansikka-aho. Samalla esiteltiin The Staff -kuoron uusi johtaja Maria Kujanpää.

Tamperelainen Kujanpää on kirkkomusiikkia opiskeleva teatterimuusikko.

– Majatalossa yhdistyvät molemmat alani: tehdään tunteella, kunnolla ja näyttävää, hän ihasteli värein valaistua kirkkoa, jonka tunnelmia välitettiin reaaliaikaisesti netin kautta.

Kuoro, bändi, äänentoisto, videointi, keittiö ja lukemattomat muut tehtävät tarjoavat seurakuntalaisille luontevia tekemisen paikkoja.

– Seurakunta on yhdessä tekemässä, Kujanpää kiitteli Majatalon vapaaehtoisvoimaa.

Majatalon kolehti kerättiin Kaivantoon saapuneiden pakolaisten hyväksi.

– Päällimmäisiin tarpeisiin kuuluvat sukat ja kengät miehille. Pakolaisista monet ovat saapuneet varvastossuissa, joissa alkaa pian tulla kylmä, vastaanottokeskuksessa vieraillut seurakuntapastori Kari Mikkonen kertoi.

Seuraava Majataloilta on sunnuntaina 1. marraskuuta. Pyhiinvaeltajien majatalon vieraiksi saapuvat silloin Pasi Turunen sekä Heidi ja Aarni Seppälä eli duo Poika & Maria.