Hiihtoladut kaipaavat vielä lisää lunta

Pälkäneen ja Kangasalan laduista vastaavalla henkilöstöllä ei ole juuri nyt hauskaa. Juuri kun latuja päästiin pakkasjakson ja lumisateiden avustuksella tekemään, alkoivat plussakelit. Vesisade vei ensin lumet, ja puista putoava vesi huononsi latupohjaa entisestään. Kuluvan viikon pikkupakkaset ja lumisateet antavat vähän toivoa, mutta hiihtokauden kunnollinen jatkuminen on kuitenkin suuri kysymysmerkki. Pälkäneen liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketola sekä Kangasalan kunnan ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidon etumies Martti Vainio pyörittelevätkin päitään kuin yhdessä tuumin.

– Vähän surkealtahan tämä näyttää. Vaikka lunta yhdessä vaiheessa olikin maan pinnassa jo reilut kymmenen senttiä, se oli kevyttä pakkaslunta, jota ei saa tampattua latupohjiin ollenkaan niin hyvin kuin märkää ja painavaa suojalunta. Jos tammikuussa satanut lumi olisi tullut alas suojalumena, meillä olisi nyt aivan mainiot hiihtokelit, Vainio huomauttaa.

Ketola jatkaa, että kuluvan talven kelien ennustaminen on todella vaikeaa.

– Pikkupakkasta on nyt alkuviikosta ollut, mutta tuleeko vielä lunta ja jos tulee, kuinka paljon? Vähän lähtöpisteessähän tässä taas ollaan. Kuntoratojen ja Isokankaan ladut ovat nyt välttävässä kunnossa, ja jäistä pohjaa löytyy paljon. Lunta pitäisi tulla vähintään viisi senttimetriä, jotta tilanne paranisi, Ketola pohtii.

Ongelma on molemmille miehille viime talvilta tuttu. Viime vuosina hiihtokeleistä ei ole juuri päästy nauttimaan, vaan hiihtokausi on jäänyt melko lyhyeksi. Molempien kuntien pääreiteille on kuitenkin joka talvi saatu tehtyä hiihdettävässä kunnossa olevat ladut, vaikka niin sanottujen metsälatujen tekeminen ei ole juuri viime vuosina onnistunut.

Kumpikaan miehistä ei kuitenkaan suostu vielä heittämään kirvestä kaivoon. Jos vain sataa uutta lunta, olosuhteet parantuvat oleellisesti kaikilla hoidetuilla hiihtoladuilla.

Ajantasaiset tiedot netistä

Pälkäneen latureitistön kokonaispituus on noin 60 kilometriä, Kangasalla puolestaan noin 100 kilometriä. Onkkaalassa latujen kunnossapitoon on varattu yhden täysiaikaisen työntekijän työpanos. Luopioisten ja Aitoon pään laduista huolehtii yksi määräaikaisesti palkattu henkilö. Lisäksi muutamaa kohdetta hoidetaan ostopalvelusopimuksen avulla. Kangasalla ulkoliikuntapaikkojen talvihoitoon osallistuu aktiivisesti 14 kunnan omaa työntekijää. Ostopalveluna hoidetaan Lahdenkulman ladut ja Kuhmalahden sekä Vehkajärven ladut. Myös Sahalahden ulkoliikuntapaikat hoidetaan alueurakointina.

Pälkäne otti viime talvena käyttöön sähköisen latukartan, josta näkee latujen tilanteen. Petri Ketola kertoo, että karttaa päivitetään säännöllisesti, jotta se pysyisi mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Kartta löytyy kunnan liikuntatoimen internetsivuilta. Kangasalla ajantasaisia tietoja puolestaan kootaan kangasala.info -nettisivuille.

Ymmärrystä siirtymäkausilla

Pälkäneellä latujen kunnosta kysellään Petri Ketolan mukaan melko vähän. Kyselyjä tulee lähinnä rospuuttoajan ja talven taitteessa. Martti Vainio saa puolestaan vastailla useinkin kuntalaisten kysymyksiin. Hän toivoo siirtymäaikoina laduilla ulkoilevilta molemminpuolista ymmärrystä ja oikeaa asennetta.

– Kangasalla on tapahtunut joitakin yhteentörmäyksiä lenkkeilykauden vaihtuessa pikkuhiljaa hiihtokaudeksi. Tällöin hiihtoladulla on voinut tulla hiihtäjää vastaan vielä kävelijöitä. Tällaisissa siirtymäajan tilanteissa toivon molemmilta osapuolilta malttia. On tapahtunut nimittäin niinkin, että siinä on lopulta huidottu toista hiihtosauvalla. Asia on ihan eri sitten, kun talvi on kunnolla vauhdissa: silloin hoidetuilla hiihtourilla ja laduilla kävely on ehdottomasti kielletty, Vainio muistuttaa.

Testiryhmä testasi ladut

Sydän-Hämeen Lehden testiryhmä ehti laduille vielä kun ladut olivat jossain määrin hiihdettävässä kunnossa. Ryhmä testasi Aitoon kuntoradan, Sahalahden kuntoradan, Kyötikkälän ladut ja Luopioisten kuntoradan.

Latu: Aitoon kuntorata

Pituus ja vaikeustaso: Pituus n. 2,8 km, vaikeustaso keskinkertainen

Hiihtotapa: Perinteinen ja vapaa

Ladun kunto: Kunto lumimäärään nähden hyvä, kaiken kaikkiaan kohtalainen

Valaistus: On

Kiitän: Näinkin pienellä lumimäärällä Aitoon urheilumies Petri Hildén on saanut taiottua ladut hyvään kuntoon. Etenkin vapaan hiihtotyylin paana on hyvä, perinteisen latu olisi tarvinnut vielä kymmenisen senttiä lisää lunta. Toivottavasti helmikuussakin homma hoituu, kun maestro itse on reissussa.

Moitin: Pitkän, loivan laskun jälkeen on käännös, ja taas lähes heti sen jälkeen on sora-ajoon vievä tie. Yleensä soraa ei ole hiihtokauden ajettu, nyt on ainakin jokunen kuorma käyty tekemässä.

Muuta: Aitoon kuntoradan latuprofiili ei paljon tasaista sisällä: pikku laskuja ja nousuja on koko ajan, ja kahden kilometrin kohdalla alkava jyrkempi nousu laittaa kovakuntoisenkin hiihtäjän puuskuttamaan.

Latu: Sahalahden kuntorata

Pituus ja vaikeustaso: Pituus noin 1,6 km, vaikeustaso keskinkertainen

Hiihtotapa: Perinteinen ja vapaa

Ladun kunto: Lumen määrään nähden hyvä, latupohja jopa yllättävän hyvässä kunnossa

Valaistus: On

Kiitän: Vapaan hiihtotyylin latu on hyvässä kunnossa. Perinteisen latu-urat kaipaavat vielä lisää lunta. Tein testireissun melko vähän hiihtäneen 6-vuotiaan kanssa. Aloittelijalle kuntoradan latu oli melko vaativa, mutta aikuiselle ladun nousut ja laskut tarjoavat mukavaa vaihtelua.

Moitin: En ole aiemmin käynyt Sahalahden kuntoradalla. Kuntorata oli vaikea löytää, kunnan internetsivuiltakaan ei löydy kuntoradan osoitetta. Sahalahtelaiset toki tietävät paikan helposti, mutta ensikertalaiselle paikka oli haastava löytää. Jonkinlainen opastekyltti voisi olla paikallaan?

Muuta: Kaiken kaikkiaan mukava hiihtokokemus.

Latu: Kyötikkälän latu

Pituus ja vaikeusaste: Vaihteleva. Urheilukentän kiertävä tasainen latu sopii erityisesti lapsille ja aloittelijoille, viiden kilometrin kilpaladun profiili on jo huomattavasti tiukempi. Kyötikkälä on latujen solmukohta, josta pääsee Kirkkoharjun näkötornille, Ruutanaan, Vatialaan ja Tampereen Kauppiin asti.

Hiihtotapa: Perinteinen ja vapaa, testiviikonloppuna lumen puutteen vuoksi metsäosuuksilla vain vapaa.

Ladun kunto: Monen mielestä kunnan parhaita ja talvisin myös ensimmäisiä hiihtopaikkoja, koska latujen teko aloitetaan yleensä Kyötikkälän kentän ympäristöstä. Vähälumisena testiajankohtana kentän lähialueella hiihteli hyvin ja jopa Kauppikin oli saavutettavissa – tosin uudenkarheita uutuussuksia ei pitkälle matkalle kannattanut olla alla.

Valaistus: On.

Kiitän: Pukukopit ja vessat hiihtäjien käytössä arkisin kello 7–15.30. Pysäköintialueelle mahtuu hyvin, jos paikalle joutuu tulemaan suksien sijaan autolla.

Moitin: Ilmastonmuutosta tai jotakin muuta tekijää nykyisten kehnojen talvien taustalla.

Muuta: Kyötikkälässä palvelee myös latukahvio, pääsääntöisesti lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–16.

Latu: Luopioisten kuntorata

Pituus ja vaikeustaso: 1,2 km + urheilukenttä 0,3 km, vaikeusaste keskinkertainen

Hiihtotapa: Perinteinen

Ladun kunto: Keskinkertainen (lumen vähyydestä ja epätasaisesta pohjasta johtuen)

Valaistus: On

Kiitän: Valaistusta ja maaston vaihtelevuutta

Moitin: Lyhyyttä, epätasaisuutta, kapeutta, lumen vähyyttä, kiertosuunnan merkinnän puuttumista (vastapäivään)