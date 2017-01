Yölliset häiriöt Pikkolassa

Pikkolan koulun ja lukion länsipuolen pysäköintialueesta on tullut nuorison öinen kokoontumispaikka. Öinen mellastaminen pysäköintialueella on viereisen asuinalueen asukkaille todellinen riesa. Autojen stereoiden jytke, moottoreiden huudattaminen ja tyhjää lyövien renkaiden vinkuna ynnä muu kovaääninen mekastus jatkuu monesti aamuyön tunneille asti.

Poliisit on soitettu jo monta kertaa paikalle, ja he ovat käyneet poistamassa häiriköt alueelta. On turhauttavaa juoksuttaa poliiseja jatkuvasti saman asian vuoksi. Nyt olisikin toivottavaa, että kunnan toimesta laitetaan jonkinlaiset kieltomerkit alueelle tilanteen rauhoittamiseksi. Olisi ainakin kielto, jonka perusteella alueella tarpeeton oleskelu ja mellastaminen on kiellettyä. Ongelmasta on oltu kuntaan yhteydessä jo kuukausia sitten ja asia on luvattu hoitaa, mutta se on hautautunut johonkin.

Pikaisia toimenpiteitä odottaen