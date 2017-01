Adventin aika on odottamisen aikaa. Odottamisella on oma merkityksensä ja siunauksensa. Sanotaan, että ”odottavan aika on pitkä”. Jos aika käy kovin pitkäksi ja pitkäveteiseksi odotellessa, sitä alkaa usein aikansa kuluksi puuhastella kaikenlaista. Joskus käy niin huonosti, että koko odottaminen unohtuu ja siitä tulee sivuseikka.

Tälle meidän adventtiajallemme on käynyt juuri näin. Siitä on tullut vuoden kiireisintä aikaa. Elämämme täyttyy monenlaisella kiireellä ja touhuilulla emmekä pysähdy ja rauhoitu vain odottamaan. Kaipaamme kyllä kovasti rauhoittumista ja elämän syvällisyyden löytämistä. Ehkäpä tästä elämän sisällön kiivaasta etsinnästä voisi käyttää myös sellaista vanhaa sanaa kuin ”janoaminen”. Janoamme syvällistä sisältöä elämäämme, mutta emme tiedä, mikä tyydyttäisi janoamisen. Ehkä olemme peräti unohtaneet, mitä meidän adventinaikana tulisi odottaa ja miksi?

Elämme vuoden pimeintä aikaa. Vertauskuvallisesti voisi ajatella, että elämme myös hengellisesti pimenevää aikaa. Itsenäisyyspäivänä kirkoissa laulettiin tuttua isänmaallista virttä: ”Ja meidän polkuamme saa taas lapsemmekin taivaltaa. He kyntää kerran peltomme ja uskoo kuin me uskomme.” Onnellinen on se äiti ja isä, joka vielä voi yhtyä virren säkeeseen luottavaisin mielin, kun seuraa omien lastensa ja lastenlastensa elämää. Perheiden elämässä on niin paljon meille vieraita asioita, erilaista ahdistusta ja vaikeuksia kuin omamme olivat. Eikä usein ole varmaa, onko meillä yhteistä uskoakaan jäljellä.

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Hagar-nimisestä äidistä, joka oli mahdottomassa elämäntilanteessa. ”Abraham nousi aamulla varhain, otti leipää ja vesileilin, pani ne Hagarin selkään ja lähetti hänet ja Ismaelin matkaan. Hagar lähti ja harhaili Beerseban autiomaassa. Mutta kun vesi loppui leilistä, hän jätti pojan pensaan alle ja meni istumaan syrjemmälle, noin jousenkantaman päähän, sillä hän ajatteli: ”Minä en kestä nähdä lapsen kuolevan.” Ja Hagarin istuessa syrjempänä poika alkoi ääneensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen, ja Jumalan enkeli kutsui taivaasta Hagaria ja sanoi hänelle: ”Mikä sinun on, Hagar? Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan.” Ja Jumala avasi Hagarin silmät, niin että hän näki lähellään kaivon, ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda.”(1 Moos. 21:14-19)

Adventinajan teksteissä on myös Jesajan kirjan profetia: ”Eivät he näe nälkää, ei heidän tule jano, ei heitä ahdista helle eikä auringon polte, sillä heitä ohjaa heidän armahtajansa, joka vie heidät lähteiden ääreen.” (Jes. 49:10)

Jeesus sanoi kerran erään toisen kaivon äärellä: ”joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.”(Joh. 4:14)

Kautta aikojen on Jumala kuullut janoisia ihmisiä ja antanut heille apunsa. Jeesus Kristus on armahtajamme ja kulkee edellämme. Hän on meidän toivomme ja meidän lastemme toivo. Me saamme tänä adventin aikana rauhoittua odottamaan. Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa rukouksiimme. Hänen pelastussuunnitelmansa on ihmeellinen ja sen ihmeen äärellä me saamme olla jälleen myös tänä tulevana jouluna. Siunattua joulun odotusta!

Hanne Karaksela

Sahalahden srk-alueen diakonissa

Kangasalan seurakunta