Alle 11-vuotiaat pääsevät sunnuntaina maksutta mäkeen

Jo ennen marraskuun puoliväliä ensimmäiset rinteensä avannut Sappee on saanut tehtailtua lisää lunta, kun pakkaset palasivat lauhemman jakson jälkeen. Lauantaina avasivat Perherinne, Urjanrinne ja Iso-Streetin ensimmäinen hyppykumpu. Kaikkiaan käytössä on seitsemän rinnettä ja neljä hissiä, sillä marraskuun puolivälistä alkaen on päässyt laskemaan Päärinteessä, Yhdysrinteessä, Siirtymärinteessä ja Alkeisrinteessä.

Perherinteen avaaminen tarkoittaa perinteisesti myös Kymppitiistaiden käynnistymistä. Ennen joulua rinteisiin pääsee edullisesti kahtena tiistaina.