Kutsutaksi odottaa kulkijoita

Luopioislainen Tilausliikenne Hanki Oy osti viime huhtikuussa uuden 60-paikkaisen bussin, joka tien päällä kääntää helposti ohikulkijoiden katseet puoleensa.

– Ei se ihan uusi ole, kuusi vuotta vanha, mutta meille uusi. Se on vain huomiota herättävän iso, 15 metriä pitkä, kun tavallisella bussilla on mittaa 12–13 metriä, liikennöitsijä Anssi Hanki selittää vaatimattomasti.

Uusi auto on täysin varustettu turistibussi, joka on suunniteltu tekemään pitkiä matkoja. Tähän mennessä kaukaisin paikka, missä se on käynyt, on Petroskoi.

– Kyllä minä olen siihen tyytyväinen ja niin ovat olleet asiakkaatkin. Kilpailu tällä alalla kiristyy ja kalusto täytyy hankkia sen mukaan, Hanki sanoo.

Uusi bussi on Hankin kolmas tilausliikennettä varten varattu turistiauto. Viidellä bussilla ajetaan koululais- ja muita vastaavia kuljetuksia. Kaksikymmentä vuotta sitten perustettu yritys työllistää tällä hetkellä viisi vakituista kuljettajaa ja lisäksi keikkamiehiä tarpeen mukaan.

– Palvelu- ja koululaisliikenne ovat meidän kivijalkana, koska ne ovat säännöllistä tuloa. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on ostanut meiltä palveluajoa yhdelle tietylle reitille jo 17 vuotta. Pelkillä tilausajoilla ei pärjäisi, koska ei tiedä, koska niitä tulee ja miten paljon tulee, Hanki pohtii.

Anssi Hanki uskoo alan tulevaisuuteen, vaikka sanookin, että juuri tällä hetkellä ollaan murroksessa, jonka seurauksista ei ole täyttä varmuutta.

– Linja-autonkuljettajien tarve pikemminkin kasvaa kuin vähenee tulevaisuudessa, vaikka voi olla että työn kuva muuttuu. Esimerkiksi palveluajoa iäkkäille ihmisille tarvitaan seuraavina vuosikymmeninä huomattavasti enemmän kuin nyt, hän muistuttaa.

Tilausajolla on yksi pelastaja

Liikenneyrittäjillä ei ole tällä hetkellä helppoa. Anssi Hanki toteaa, että matkojen hinnat ovat käytännössä samat kuin parikymmentä vuotta sitten, mutta kulut kasvavat tasaisesti: palkkamenot, polttoaine, renkaat ja muut tarvikkeet. Verottajan koura ehtii joka paikkaan.

– Matkojen hintoja pitäisi nostaa, jotta ne kattaisivat kulut samalla tavalla kuin vielä 1990-luvulla. Mutta hinnat sekä tilaus- että reittiliikenteessä ovat päinvastoin melkeinpä laskusuunnassa, hän huomauttaa.

Helpotus saisi silti tulla jostakin muualta kuin matkustajien kukkaroista. Kalliit hinnat vain karkottaisivat asiakkaita, jotka ovat koko alan elinehto.

– Se jo helpottaisi, jos polttoaineen saisi verottomana, hän miettii.

Taloudellisesti vaikea aika näkyy tilausliikenneyrittäjän arjessa. Esimerkiksi koulut ovat vähentäneet reilusti pitkiä retkiä parin viime vuosikymmenen aikana. Yritykset eivät myöskään järjestä matkoja entiseen tahtiin sen enempää asiakkailleen kuin henkilökunnalleen. Yksi kasvava joukko sentään pelastaa sekä liikennöitsijät että monet muut palvelut.

– Onneksi meillä on eläkeläisryhmät! Eläkeläisiä liikkuu paljon, heillä on kiinnostusta monenlaisiin asioihin aikaa liikkua arkenakin. Yli 65-vuotiaat pitävät toden totta tätä yhteiskuntaa pystyssä, Anssi Hanki huokaa.

Parasta poikamieshommaa

Anssi Hanki naureskelee, että bussinkuljettajan työ tilausliikenteessä sopisi parhaiten poikamiehille. Perheellisen voi olla vaikeaa järjestää elämäänsä sen mukaan, että vähän väliä lähdetään yöreissuun tai ollaan viikonloppu tien päällä.

– Sen neuvon antaisin ihan vakavissani tälle alalle aikovalle, että kotiasiat pitää olla sellaisessa mallissa, ettei tule ongelmia. Kuljettajan elämä on aina epäsäännöllistä ja siihen kuuluvat pitkät poissaolot. Mutta muuten sanoisin, että hienoa hommaa, suosittelen!

Hanki sanoo, että asiakkaat ovat aina olleet hänelle työn paras puoli. Asiakkaat tekevät joka matkan omanlaisekseen, ja kuljettajalle on ilo täyttää heidän toiveitaan.

Tilausliikenne Hanki Oy työskentelee Ikaalisten matkatoimiston sekä äskettäin Rautjärvellä aloittaneen Vuorismatkat Oy:n kanssa. Kolmas yhteistyössä oleva matkatoimisto on tuuloslainen Samuli Notko Matkat, joka järjestää ”metsäretkiä” eli metsänomistajille räätälöityjä tutustumismatkoja metsäkohteisiin muun muassa Venäjällä ja Baltian maissa.

– Metsäretket ovat erityisen mielenkiintoisia. Niillä näkee sellaista, mitä ei ikinä muuten näkisikään – ja samalla tulee annos historiaa ja kulttuuria, Hanki kertoo.

– Vaikka niinhän se on aina, että kahta samanlaista reissua ei tule. Joka kerta kun käyn jossain lähellä tai kaukana, opin jotain uutta. Tämä on ihan oma maailmansa, koko homma, hän lisää.