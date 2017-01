Peli-ilon kautta

Ovikello soi, avaan ulko-oven. Portailla seisoo ystävällisen näköinen henkilö siistissä virkapuvussa.

– Postista hyvää päivää, miten voisin parhaiten palvella?

– Jaa nyt vaikka se posti, sitähän tässä on jo odoteltu koko pitkä päivä!

– Valitettavasti me emme enää jaa postia. Se ala on nykyään kilpailutettu ja liian kilpailtu. Sen sijaan tarjoamme kodinhoitoa, pientä kotiremppaa ja sen semmoista. Mites täällä on lakanat, onko viikattu huolella? Oi-joi sentään! Pannaanko samalla kaikki komerot järjestykseen, kun kerta täällä ollaan! Ja olkaa huoletta, tämä on osa meidän upouutta palvelukonseptiamme, johon sisältyy myös tyytyväisyystakuu! Täällähän on keittiössä tiskikonekin! Eiköhän pestä nuo likaiset astiatkin tässä samalla!

Päästän hölmistyneenä postinjakajan siivoamaan ja hoitamaan tiskit. Jään edelleen odottelemaan postia. Mahtaako sen jakaa sitten siivouspalveluyhtiö? Sitä kohta tarvittaisiinkin, sillä asianpesukone syöksee pesuvedet keittiön lattialle. Soitan apujoukkoja paikalle.

– Palokunnasta. Päivää että pätkähti! Onpas isännällä työasu päässyt vähän ryvettymään. Tiesittekö että meidän kautta saisitte uusista työasuista nyt 30 prosentin alennuksen? On vedenkestäviä ja myös tulenkestäviä työasuja. Eivätkä kutistu! Kaikkia malleja löytyy, on myös tämän hetken kuumia sävyjä. Ja on myös isoja kokoja meille isoille suomalaiskarjuille! Mennään huumorin kautta, eikö niin!

– Niin, mutta eikö pitäisi ensiksi mennä keittiön kautta ja tukkia tuo vesivuoto?

– Se ei ole enää meidän prioriteettimme. Fokusoimme nykyään ydinalueisiin. Ei näytä palautekeskusteluissa hyvältä jos emme keskity strategiapalaverissa sovittuihin ydintoimialueisiin ja toimintakauden tulotavoitteissa asetettuihin päätehtäviin.

– Siis…tuota …mitä?

– Kiitoksia mielenkiinnostanne. Tänä päivänä vaaditaan kaikilla tahoilla asiakaspalvelua, myös meiltä pelastusviranomaisilta! Tässä olisi myös tällainen asiakastyytyväisyyslomake. Täyttäkää se ja palauttakaa oheisessa vastauskuoressa. Postimaksu on jo valmiiksi maksettu puolestanne. Osallistutte samalla arvontaan, päävoittona on päivä palomiehenä uudessa TV-ohjelmaformaatissa ”Päivä palomiehenä julkimoiden seurassa”. Hyvää päivänjatkoa ja koko muullekin perheelle terveisiä!

Soitan vakuutusyhtiöön. Jos asiani koskee yritysvakuutuksia, valitsen ”yksi”. Jos asiani koskee henkilövakuutuksia, valitsen ”kaksi”. Jos asiani koskee muita vakuutuksia, valitsen ”kolme”.

Valitsen ”kolme”.

… Odotan sulkematta puhelinta.

… Olen hyvä ja odotan sulkematta puhelinta

…kaikki linjansa ovat kuulemma varattuna, joten odotan sulkematta puhelinta

…kaikki linjat ovat edelleen varattuja, joten odotan edelleen sulkematta puhelinta

…tunnusmusiikkia?!

…ah, se rauhoittaa

…vaivun transsiin

… Olkaa hyvä odottakaa sulkematta

…Olen hyvä…

Korjausyhtiön kaveri ja pakettiauto saapuvat. Kaveri tutkii vahinkojen laajuutta ja korjauksen vaikeusastetta.

Kylla, voi korjattaa… ja kannattaa korjattaa. Ei ole kallis, uus on kalliimpi! Sama hinta on!

Toimitusaika ….jaa-a? Sita ei pysty nut sanoma…sitä tayty kysya firman pomo…niin, Baltianmaasta, niin! Verotunnus? Aa… mika se on?

Paikallislehdestä hyvää päivää! Täälläkö oli tarjolla jutunaihetta palveluiden rapautumisesta? Ja millähän tavalla, jos saa luvan kysyä?

Ihmiset nyt rutisee nykyään vähän joka asiasta. Minusta suurempi huoli on se, että meidän ympäristömme alkaa rapautua.

Esimerkiksi tämä aikanaan hieno talo on minusta päässyt pahasti rapautumaan! Onko menty taas vetämään lateksia vanhan öljymaalin päälle? Ja ei kai vaan ole taas menty tukkimaan ilmahormeja. Onko menty vaihtamaan luonnonmukainen ilmanvaihto koneelliseksi? Ikkunat on uusittu! Ettei vaan…AUTS!!

Poliisista hyvää päivää. Tuli ilmoitus. Täälläkö sitä tapeltiin? Tultiin näin kun oli muutakin asiaa. Tässä olisi ne viikonlopun ruokatavarat. Voidaan viedä roskat ja pukarit mennessämme.

Pitäisikö tuo talokin maalata? Kontista löytyisi maalia. On lateksia, on öljymaalia.

Ai niin, tässä olisi tuo posti, tuotiin kun oli muutakin asiaa. Näin se homma toimii ja pyörät pyörii! Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa!

Lukijalle tiedoksi ja mahdollisten vahingonkorvausvaatimusten torjumiseksi: Tämä tarina on täysin mielikuvituksen tuotetta. Tarinalla ei ole minkäänlaista eikä minkään valtakunnan yhtymäkohtaa tämän päivän todellisuuteen. No, ehkä yhden valtakunnan…

Nupi