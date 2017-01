– Jos et sinä usko itseesi, niin kuka hitto sitten uskoo? kysyy Kaj Kunnas.

Urheilua seuraavissa suuria tunteita herättävä selostaja katsoo, ettei omakehu ole mitenkään huono asia – niin kauan, kun se saa yrittämään ja ylittämään itsensä eikä sillä astu kenenkään varpaille. Kunnas toki tietää, että vahva itsetunto rakentuu esimerkiksi yhdysvaltalaisille ja eteläeurooppalaisille helpommin kuin suomalaisille.

– Suomalaisissa sanonnoissakin jo lytätään – kuten ”joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa” tai ”itku pitkästä ilosta”… Mutta jos olen tänään onnellinen, miksen voisi olla onnellinen huomennakin? Kunnas ihmettelee.

Kunnas oli yhtenä puhujana LP Kangasalan viime viikolla järjestämässä seminaarissa, jossa pureksittiin motivaatiota eri näkökulmista.

– Minun ei ole hirveästi tarvinnut miettiä tuota motivaatiopuolta – minulle on maksettu harrastuksesta palkkaa 27 vuotta, hän hymähtää.

Eivät kaikki aamut toki helppoja ole – ei, vaikka urheilua eri muodoissaan onkin Kunnaksen mieliksi tarjolla lähes joka päivälle. Hänen mukaansa urheilijat ovat esimerkillisiä kokoamaan itsensä huononakin aamuna; entisiä huippu-urheilijoita tulisikin yhteiskunnassa hyödyntää yhteiskunnassa nykyistä enemmän.

– He ovat uransa aikana oppineet voittamaan, pettymään, jatkamaan, iloitsemaan, häviämään ja taas jatkamaan. Vaikka ei ole edes pakko.

Urheilijoilta Kunnas on ammentanut erilaisia näkemyksiä motivaatioon. Tärkeintä on oma asenne, jota alleviivaavat Usain Boltin kuntosalin seinälle (”Lahjakkuus on jotakin, asenne on kaikki”) ja Michael Phelpsin harjoituspyhättöön (”Mestari harjoittelee silloinkin, kun kukaan ei katsele”) kirjoitetut lauseet. Tuomas Sammelvuon lentopallomaajoukkueen motivaattoriksi tuoma ”Tänään on maailman tärkein päivä”.

Kunnas myös kehottaa Walt Disneyn tavoin unelmoimaan suuria – saavutti niitä lopulta tai ei.

– Ei se, ettei saavuta tavoitettaan, tee sinusta sen huonompaa ihmistä.

Isoin oppi Kunnakselle on kuitenkin tullut taannoisesta aivoinfarktista, joka pani asiat elämässä oikeaan arvojärjestykseen.

– On hienoa elää, kun saa elää.