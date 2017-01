Valokuitu lähtee kylille

Pälkäneen Valokuitu Oy ja kangasalainen Raudanmaan Kyläkuitu Osuuskunta ovat tehneet Soneran Avoin Kuitu – sopimukset. Soneran avoimessa alueellisessa valokuituverkossa palveluitaan tarjoavat myös muut palveluntarjoajat. Tämä antaa alueverkkojen asiakkaille valinnan vapautta.

Avoin Kuitu on alueellinen valokuituverkko, joka toteutetaan yhteistyössä Soneran ja alueen asukkaiden kanssa. Se on usein nopein ja edullisin tapa saada valokuituverkko omalle pientaloalueelle. Yleensä verkon rakentajaksi perustetaan alueellinen kuituyhtiö tai osuuskunta, joka rakennuttaa ja omistaa paikallisen valokuituverkon.

Telialla on hyviä kokemuksia vastaavasta mallista Ruotsissa, jossa Avoin Kuitu on lisännyt valokuidun kysyntää. Samalla kuituliittymien hinta on pysynyt edullisena.

– Meillä on kumppaneita niin maalla kun kaupungissakin. Malli sopii erityisesti pientaloalueille, joilla alueen asukkaiden aktiivisuus ja halu osallistua investointiin on hankkeen kannalta ratkaisevaa, toteaa Soneran Avoin Kuitu -konseptista vastaava johtaja Tuomo Kokkila.

Pälkäneen Valokuitu Oy on Pälkäneen kunnan omistama konserniyhtiö, jonka tehtävänä on tietoliikenneyhteyksien rakentaminen ja ylläpito Pälkäneellä. Yhtiön tavoitteena on rakentaa 1700 liittymää Pälkäneelle vuoden 2020 loppuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö rakentaa valokuituyhteydet noin 160 kotitalouteen Taustissa ja Harhalassa.

– Avaamme verkkomme eri operaattoreiden käyttöön. Tavoitteenamme on tarjota asukkaille ja yrityksille parhaat ja mahdollisimman monipuoliset palvelut, Pälkäneen Valokuitu Oy:n toimitusjohtaja Esko Koskela sanoo.

Hän pitää tärkeänä sitä, että Sonera on valmis pitkäaikaiseen kumppanuuteen valokuituyhtiön kanssa.

Kangasalan Raudanmaalla paikallinen osuuskunta rakennuttaa valokuituverkkoa yhteistyössä Sähköyhtiö Elenian kanssa. Ensi vuoden aikana valokuitu viedään 90:een Raudanmaan alueen kotitalouteen.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Heini Niklas-Salminen sanoo, että toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeät kylän elinvoiman turvaamiseksi.

– Uudistamme samalla kertaa sekä sähköverkon että tietoliikenneyhteydet. Verkkoa on tarkoitus laajentaa myöhemmin, Niklas-Salminen kertoo.