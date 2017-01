Amalia Rodrigues valokeilassa Kangasalla

Portugalilaisessa fadossa ei säästellä tunteita. Kaikenlaiset tunteet kaihoisasta runollisuudesta pateettisiin tunteisiin ovat musiikkilajissa tuttuja.

– Olen itsekin vähän ylitunteellinen ja taiteellinen tyyppi, joten fado sopii minulle loistavasti, kansanlaulaja, taiteilija Anita De Coteau miettii.

Fadolaulaja tulkitsee sielustaan ja sydämestään. Jos hän saa kuulijassaan aikaan tunnereaktion, hän on tehnyt hyvää työtä.

Fado on läheistä sukua bluesille. Musiikkilajissa kuuluu vaikutteita eri kulttuureista, ulottuihan Portugalin siirtomaaimperiumi 1400–1500-luvuilla Brasiliasta aina Malakan niemimaalle asti.

– Fadossa on vaikutteita esimerkiksi Amerikasta ja Brasiliasta, De Coteau lisää.

Nykyisin perheensä kanssa Tampereella asuva laulaja tutustui fadoon parikymppisenä opiskellessaan Lontoossa taidetta ja taiteen tuottamista.

– Ostin Lontoosta ensimmäisen fadolevyni ja itkin läpi koko levyn. Kokemus oli järisyttävä, De Coteau muistelee.

Pari vuotta myöhemmin, vuonna 2010 De Coteau matkusti Madeiralle yrittäjävaihtoon. Matkan aikana hän tutustui toden teolla fadoon.

– Päädyin Sabor a Fado -nimiseen tavernaan töihin. Taverna on Madeiran kuuluisin ja pian toimin siellä vakilaulajana. Esikoisalbumini Live at Sabor a Fado nauhoitettiin juuri siellä. Albumilla soittavat paikalliset fadomuusikot, De Coteau kertoo.

De Coteau on Suomen ainoita fadomusiikin tulkkeja. Hän on kiertänyt vuodesta 2008 asti fado-illoissa ympäri Suomea. Keikkoja on kertynyt noin 80 vuosittain.

– Viime aikoina tosin vähemmän, sillä minulla on neljä lasta, joten keikkailulle ei ole ollut nyt niin paljon aikaa ja mahdollisuuksia.

Sukujuuret Suomessa ja Ukrainassa

Anita De Coteau (omaa sukua Shevtshenko) on sukujuuriltaan suomalaisukrainalainen. Hänen isänsä on ukrainalainen ja äitinsä suomalainen. Isänsä suvun puolelta De Coteau on Ukrainan kansalliskirjailija Taras Shevtshenkon sukua. Hänen ukkinsa on paitsi kasakkalaulaja myös kansanparantaja. De Coteau on niin ikään kiinnostunut kansanparannuksesta.

– Olen fadon lisäksi kiinnostunut parantavasta laulusta. Teen Tampereella energiahoitoja ja olen kehittänyt parantavan laulutekniikan, jonka avulla saadaan avattua tunnelukkoja.

De Coteaulta on tekeillä uusi albumi, joka on tarkoitus julkaista alkuvuodesta. Albumilla sekä fado että parantava laulu lyövät kättä. Albumilla soittaa roomalainen sinfoniaorkesteri.

– Levyn julkistamisen jälkeen lähden kiertueelle Suomeen ja ulkomaille, De Coteau suunnittelee.

Fado e Amor: Portugalilaisen fadon ilta Kangasala-talossa torstaina 24.9. kello 19. Anita De Coteau, laulu: Jari Lehtonen, kitara: juontajana Jussi Lehtonen.