Dokumenttielokuvien helmikuu Navetalla

1900–luvun alussa Helka Kortteenpohjan anopin täti lähti Kanadaan. Nuori nainen päätyi perille päästyään työskentelemään sisäkkönä. 1970–luvulla nainen palasi Suomeen matkalaukussaan iso kasa esiliinoja, joita hän oli sisäkön työssään käyttänyt.

Nyt osa essuista roikkuu Mikkolan Navetan Kalleriassa, jossa on joulukuun alkupuolelle asti esillä kahvikuppeja ja erilaisia tekstiilejä. Näyttely on koottu Kukkian Kädentaitajien sekä Kukkian maa- ja kotitalousnaisten yhteistyöllä.

– Minulta on Kanadasta tuotujen essujen lisäksi navetalla esillä muutakin, esimerkiksi kahvikuppeja ja itse tekemäni pöytäliina, sekä Kukkian Kädentaitajien että maa- ja kotitalousnaisten jäsenistöön kuuluva Kortteenpohja mainitsee.

Kallerian yhteen nurkkaan on katettu kaunis kahvipöytä, jota koristaa kultasävyinen kahvikuppipari aluslautasineen. Kortteenpohja kertoo, että on saanut kahvikupit miehensä kanssa häälahjaksi 1970-luvulla.

– Kahvikupit ovat niin hienot, ettemme ole raaskineet käyttää niitä oikeastaan lainkaan, Kortteenpohja mainitsee.

Satakunta kahvikuppia

Kahvikuppi- ja keittiötekstiilinäyttelyn esineet on koottu järjestävien yhdistysten jäsenistön omista kokoelmista. Näytteille on pyritty saamaan mahdollisimman vanhaa esineistöä.

– Esillä on kylläkin myös 1990–luvulla tehtyjä kahvikuppeja. Yritimme saada navetalle mahdollisimman paljon kotimaisia tai käsityönä tehtyjä esineitä, Suvi Simola Kukkian Kädentaitajista kertoo.

Näyttelyssä on esillä satakunta kahvikuppia, joista vanhin on vuodelta 1913. Valtaosa kahvikupeista on Arabian tuotantoa. Keittiötekstiileistä esillä on esiliinojen lisäksi pyyhkeitä, patalappuja, pannumyssyjä ja pöytäliinoja.

Kukkian Kädentaitajien ja Kukkian maa- ja kotitalousnaisten näyttely Kahvikuppeja ja keittiötekstiilejä Mikkolan Navetan Kalleriassa 4.10–2.12.