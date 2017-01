Lähetyksen ja diakonian kevät on toiminnantäyteinen

Pälkäneen seurakunnan Turvallisuutemme tänään? -luentosarjan neljännessä osassa kenttäpiispa Pekka Särkiö kertoi kirkon ja seurakuntien roolista Suomen yleisessä turvallisuudessa.

Vuoden 2016 alusta astui voimaan laki, joka määrittää kaikkien seurakuntien toimia erilaisissa kriisitilanteissa. Henkinen huolto on osa yleistä turvallisuusstrategiaa.

Joka seurakunnalla on oltavat omat turvallisuussuunnitelmansa, ja lisäksi kirkolla ja sotilasorganisaatioilla on yhteiset suunnitelmat, joista paikallisesti huolehtivat aluetoimistot yhdessä seurakuntien kanssa.

– Suunnitelmat ovat hyvät, mutta käytännön harjoitusta tarvitaan lisää, kenttäpiispa Särkiö arvioi.

Luentosarjan isäntänä ja juontajana ollut kenraali Pertti Salminen huomautti, että harjoitusta ollaankin lisäämässä. Esimerkiksi ensi syksynä järjestettävässä Pirkka17 -valmiusharjoituksessa seurakunnat ovat ensi kertaa mukana.

Aluehallintovirastojen organisoimia kaikkien yhteisöjen, viranomais- ja vapaaehtoistahojen yhteisiä valmiusharjoituksia järjestetään vuosittain, ja ensi vuonna on vuorossa Pirkanmaa. Pirkka17 -harjoitukseen osallistuu myös Panssariprikaati.

Pelko kääntää katseet kirkkoon

Nykyään ajatellaan, että yksilökeskeinen ajattelutapa, uskonnottomuus ja vaihtoehtouskonnot hallitsevat länsimaissa henkistä ilmapiiriä. Kristinusko ei joko kiinnosta tai sitä halutaan soveltaa yksilöllisten mieltymysten mukaan.

Viime aikoina on kuitenkin alkanut tapahtua muutosta. Ajassa elävä levottomuus vetää ihmisiä kohti kirkkoa. Pekka Särkiö totesi, että maailma ei ole enää ennustettavissa niin hyvin kuin vielä viime vuosikymmenellä ajateltiin.

– Elämme aikoja, jolloin tutut kuviot alkavat horjua, hän sanoi.

Muutamassa vuodessa tapahtuneet suuret ja ennakoimattomat muutokset, kuten Venäjän toimet Ukrainassa, viime syksyn pakolaistulva Eurooppaan, Britannian lähtö EU:sta ja Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos ovat järkyttäneet koko maailmaa ja heikentäneet turvallisuudentunnetta.

Suomea vaivaa lisäksi erityisen paha talouden taantuma, joka pelottaa monella tavoin. Työttömyys on äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan yksi suomalaisten suurimmista peloista.

– Murrosajan vaikutus ihmisten arvojärjestykseen ja arvomaailmaan näkyy suhteessa kirkkoon ja seurakuntaelämään. Nyt meilläkin näkyy jo merkkejä siitä, että kirkossakäynnit lisääntyvät tai eivät ainakaan enää vähene, Pekka Särkiö sanoi.

Metsässä on sotilaan kirkko

Kenttäpiispa näyttää yleisölle kuvan, jossa maastopukuiset miehet ovat polvistuneet säntilliseen muodostelmaan keskellä metsää kypärineen ja naamioineen kaikkineen. Kuva ei ole erikoistilaisuudesta, vaan osasta sotilaiden arkipäivää.

Kristinuskolla on perinteisesti ollut vahva rooli Suomen puolustusvoimissa, mitä on aika ajoin rankasti arvoteltu. Silti sen asema näyttää kestävän. Suomalaisista varusmiehistä yli 84 prosenttia kuuluu kirkkoon, kun koko väestöstä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä on nykyään vain runsas 72 prosenttia.

Pekka Särkiö kertoi, että vastoin yleistä käsitystä asepalvelustaan suorittavat nuoret miehet ja naiset suhtautuvat kirkkoon ja uskontoon myötämielisesti, vaikka armeija sallii nykyisin täyden vapauden asiassa.

Uskonnottomia ja muita kuin kristittyjä varten on olemassa sotilasvakuutus, joka annetaan sotilasvalan sijaan, mutta siihen osallistuu vain pieni prosentti kaikista varusmiehistä. Nykyään puolustusvoimat ei velvoita ketään osallistumaan esimerkiksi paraatihartauteen, mutta kenttäpiispan mukaan sääntöjen muutos näkyy vain vähän itse tilaisuuksissa.

– Sekä kenttäpiispa vierailuillaan että sotilaspastorit työssään tuntevat yleensä itsensä tervetulleiksi. Armeijassa palvellessaan ihminen elää niin, että hänen vapauttaan on rajoitettu, ja silloin henkisen tuen tarve kasvaa, hän kertoi.

Yleisön joukossa istunut pälkäneläinen Jukka Lehto, itse 15 vuotta sotilaspappina työskennellyt, kertoi että esimerkiksi maastomessujen suosio on tasaisen vankkumaton.

– Kun pidin maastomessua, suhdeluku oli sellainen, että noin 97 miestä sadasta tulee messuun ja yhtä moni ottaa vastaan ehtoollisen, Lehto sanoi.

– Heidän ajatuksissaan tilaisuus yhdistyy siihen, että kysymyksessä olisi tositilanne. Uskonnollisuus tulee pintaan, kun ollaan tekemisissä väkivallan ja kuoleman kanssa, Särkiö totesi.