Mikrotyttöjen kevät käynnistyi voittoisasti

Pälkäneen Luja-Lukon ja Raholan Pyrkivän 13-vuotiaiden koripallopoikien yhteisjoukkue jäi alkulohkonsa jumboksi Baltian liigassa. Joukkue otti ainoaksi jääneen voittonsa välipäivinä Riikassa pelatussa turnauksessa, kun venäläinen DYSS kaatui 59–23. Muut syyskauden kymmenen peliä Luja-Lukko hävisi.

Baltian liigassa on mukana huippujoukkueita Latviasta, Liettuasta, Venäjältä ja Suomesta. Luja-Lukon lisäksi 13-vuotiaiden poikien sarjaa pelaa Suomesta espoolainen Tapiolan Honka sekä Lapuan ja Äänekosken pelaajilla vahvistettu Kauhajoen Karhut.

Luja-Lukon joukkueessa on kuusi pälkäneläispelaajaa ja neljä Raholan Pyrkivän poikaa Tampereelta. Välipäivien turnaukseen saatiin lisäksi pari Panttereiden vahvistusta.

Tiukat ottelut opittava voittamaan

Baltian liiga jatkuu vuodenvaihteen jälkeen kahdessa jatkolohkossa. Molempien alkulohkojen kuusi parasta joukkuetta kohtaavat toisensa ja loput kuusi pelaavat toisen lohkon häntäpäätä vastaan. Jatkopeleihinkin on jäänyt panosta, sillä alemmastakin puoliskosta kaksi parasta selviää lopputurnaukseen.

– Kaikki on edelleen omissa käsissä. Pelit jatkuvat, jos otamme kuudesta seuraavasta pelistä riittävästi voittoja, joukkuetta valmentava Kimmo Ketola sanoo.

Molemmat alkulohkot jakaantuivat kahteen kategoriaan: kärki pelasi omalla tasollaan, mutta sen takana erot ovat pieniä.

– Meillä on ollut kaksi peliä, joissa ei ole ollut mitään sanaa. Kärkijoukkueet voivat peluuttaa meitä vastaan muita kuin avausviisikkojaan. Meidän taas pitää mennä aivan sata lasissa kaikki pelit, jos haluamme pysyä mukana, Ketola sanoo.

Luja-Lukko kärsi syksyn aikana kaksi neljän pisteen tappiota ja hävisi muutaman muunkin voitettavissa olleen ottelun.

– Vastustajat tekivät ratkaisuhetkillä perusasiat hieman paremmin. Mutta juuri sen takia kovia pelejä pelataan, että itsekin opitaan pelaamaan niin skarpisti, että tasaiset ottelut kääntyvät.

Yhteisjoukkueella myös SM-karsintaan

Kovat pelit kehittävät pelaajia. Ensi vuonna niitä on tarjolla SM-karsinnoissa, joiden kautta Luja-Lukko tavoittelee paikkaa valtakunnallisissa sarjoissa. 13-vuotiaille SM-sarjaa ei vielä järjestetä, mutta kansainväliset pelit opettavat kovalla tempolla pelattaviin fyysisiin vääntöihin.

Luja-Lukko ja Raholan Pyrkivä ovat tehneet yhteistyötä pari vuotta vanhemmissa tytöissä. Samanlaista yhteisjoukkuemallia viritellään myös C-poikien SM-karsintoihin.

Kovat Baltian pelit ovat hioneet joukkuetta jo valmiiksi yhteen. Niiden ansiosta Pälkäneen ja Raholan pojat treenaavat yhdessä pari kertaa viikossa. Baltian liigan parasta antia onkin treenien tason nousu.

– Pojat tulevat turnausten jälkeen treeneihin intoa puhkuen, kun he ovat päässeet näkemään, missä ikäluokan eurooppalainen kärki menee. Suomalaisissa sarjoissa voi pärjätä pelailemalla vähän sinne päin, mutta huippujoukkueet rokottavat armotta joka virheestä, Kimmo Ketola sanoo.

Turnaukset antavat myös valmentajalle palautetta tehdystä työstä.

– Ehkä eniten on avannut silmiä se, miten yksinkertaisesti joukkueet hyökkäävät. Peli on monipuolista, mutta hyökkäyksissä ei haeta hirvittävän monipuolisia kuvioita, kuten Suomessa.

Turnausreissut tarjoavat valmentajille myös mielenkiintoisia keskusteluita ja tiivistävät heidän verkostojaan.

Baltiassa työ tehdään koripallokouluissa

Nuorten maajoukkuevalmentajana toiminut Kimmo Ketola tietää, miten kovat kansainväliset pelit kasvattavat pelaajia.

– Ennen joukkueiden kanssa lähdettiin Ruotsiin. Mutta nyt sinne matkataan pelailemaan, jos halutaan kaudelle kiva päätös. Kovat pelit haetaan Baltiasta.

Latvia ja Liettua ovat koripallomaita, jotka satsaavat lajiin tosissaan. Lahjakkuudet kootaan jo nuorina koripallokouluihin, joissa valmentajina toimivat yliopistoissa koulutetut huippuosaajat. Kaikki tehdään samanlaisella jämptiydellä ja järjestelmällisyydellä kuin neuvostoaikoina. Jos pelaajan rahkeet eivät riitä huipputasolla, hänet ohjataan muihin joukkueisiin tai lajeihin.

Koripallo-osaaminen näkyy myös Baltian turnauksen järjestelyissä. Areenat ovat hienoja, tuomarit huippuluokkaa ja tilastointi NBA-tasoa.

– On suomalaisen koripallon kannalta onni, että aivan vieressä pelataan tällä tasolla. Baltian turnausreissu on edullisempi kuin viikonlopun turnaus pääkaupunkiseudulla. Baltian turnauksessa tulee vastaan huippujoukkueita, mutta kotimaisessa turnauksessa niitä saatettaisiin kohdata kaksi tai kolme.

Topi Rönni johti levypallotilastoa

Baltian liigan pelit opettavat myös kovuutta, sillä vastustajat ovat totuttua isompia ja ”ilkeämpiä”. Venäläisessä kulttuurissa häviäminen on häpeä, ja siksi voiton eteen tehdään kaikki mahdollinen.

– Saimme maistaa tätä, kun kohtasimme moskovalaisseuran, joka kasvattaa suuren osan venäläisistä maajoukkuepelaajista. Ottelu oli loppuun saakka tasainen, mutta lopulta hävisimme 12 pisteellä. Viimeiset viisi minuuttia olivat sen verran fyysistä peliä, että meidän pojatkin olivat vähän ihmeissään, Kimmo Ketola kertoo.

Parhaiten fyysisessä pelissä pälkäneläisistä on pärjännyt Topi Rönni, joka on kiekkokaukaloissa tottunut kovuuteen. Hän johti pitkään koko liigan levypallotilastoa, ja onnistumisia on tullut muillakin osa-alueilla.

– Topi on osannut hyödyntää nopeuttaan ja ponnistusvoimaansa. Joukkueen peli olisi yksipuolisempaa ilman Topia, Kimmo Ketola sanoo.

Myös Aleksi Räväsmäki ja Oskari Ketola ovat pystyneet kantamaan vastuuta, vaikka vastaan on tullut isompia ja vahvempia vastustajia. Ketolan urakka helpottui, kun välipäivän turnaukseen saatiin toinen takamies Panttereista. Takamiehet joutuvat pelaamaan koko ajan kovan paineen alla, sillä käytännössä kaikki vastustajat puolustavat ylhäältä asti.

Rauli Ahon ja Olli Piekkarin rooli on ollut ennen kaikkea puolustus- ja levypallopelissä. Joukkueen parhaisiin heittäjiin lukeutuva Atte Rautava on ollut ahtaalla, kun heittoaikaa ja -tilaa on totuttua vähemmän.

Valmentajat kehittävät pelaajia

Suomi on noussut koripallossa eurooppalaiselle huipulle. Lajin parissa vallitsee avarakatseinen kulttuuri, eivätkä valmentajat ole mustasukkaisia pelaajistaan.

– Lähtökohta ei ole se, että oma joukkue pärjää, vaan se, että Suomeen kasvatetaan parempia koripalloilijoita, Kimmo Ketola kuvaa.

Entisenä junnumaajoukkuevalmentajana Ketola on verkostoissa tiiviisti mukana, ja tämän ansiosta Baltian liigankin kutsut tavoittivat Luja-Lukon.

– Meitä kyseltiin mukaan jo viime vuodeksi, mutta silloin olisi pitänyt pystyä päättämään asiasta parissa viikossa. Täksi kaudeksi paikka varmistui keväällä.

Suurseurojen rinnalla kansainvälisessä huippuliigassa pelaava kyläjoukkue on herättänyt runsaasti huomiota koripalloväen keskuudessa.

– Kyllähän etenkin sosiaalisessa mediassa päivitellään, miten Pälkäne voi pelata tuollaisissa ympyröissä.

Baltic Boys Basketball League U13

Luja-Lukko – BS Keizars-VEF Riga 27–50

Luja-Lukko – Ogre 29–54

Luja-Lukko – Ridzene 16–38

Luja-Lukko – Karhu Basket 26–43

Luja-Lukko – ASKA 30–39

Luja-Lukko – BC Kalev STAR 37–41

Luja-Lukko – Admiralteyskaja 42–46

Luja-Lukko – KKSC ”Brosta” 25–37

Luja-Lukko – DYSS ”Sports and Games” 59–23

Luja-Lukko – TTU 21–50

Luja-Lukko – Trinta 29–43

Sarjatilanne