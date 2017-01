Risto-poni vieraili Hermannin päiväkodissa

Kangasalalaisella Lassi Koskelalla pitää kiirettä. Kaksivuotias Säde Koskela haluaa esitellä, missä hänen vaatteidensa ja kenkiensä paikka on. Kun naulakot ja hyllyt on katsottu, touhukas nuori neiti opastaa vaariaan leikkinurkkaukseen, josta löytyy lasten kokoon rakennetut hellat ja tiskialtaat.

Pälkäneen Paavolanharjussa sijaitsevalla Hermannin päiväkodilla riitti perjantaina innokkaita esittelijöitä, kun isovanhemmat oli kutsuttu kylään ystävänpäivän kunniaksi. Useimpien mummuille ja papoille päiväkoti on ennestään tuttu, sillä lähellä asustavat isovanhemmat elävät tiiviisti lastenlastensa arjessa.

Myös kangasalalaiset Lassi ja Pirjo Koskela ovat hakeneet lapsenlapsiaan jokusen kerran hoidosta.

– Mutta ei me kyllä ennen ole saatu näin hienoa esittelyä, Lassi Koskela kiittelee Sädettä, joka haluaa seuraavaksi esitellä nukkumakaapit.

Isojen kaapinovien takaa aukeavat kokoon taittuvat sängyt, joilla lapset torkkuvat päiväunensa.

Lapsenlapsen arki tutuksi

– Kato mummu, Säde Koskela nykii Pirjo Koskelaa hihasta, kun kameran kanssa häärivä toimittaja häiritsee nukkekotileikkejä.

Leikkitehtävä on mummulle mieluinen. Vielä tärkeämpi tuokio on tytölle. Hänellä olisi vielä esittelemättä ruokailutila. Vaikka pöytiin on katettu ystävänpäivän kunniaksi kakut ja kahvit, Säteellä ei kiirettä pöydän äärelle, koska hän on saanut sen verran hauskaa leikkiseuraa.

– Lapset puhuvat aina päiväkodista ja kavereistaan. On kiva päästä kurkistamaan heidän arkeensa, Pirjo Koskela kiittelee ystävänpäivän kunniaksi järjestetystä avointen ovien päivästä.

Tähkien osasto heti täynnä

Hermannin päiväkotiin avointen ovien päivänä tutustuneet isovanhemmat kehuvat tiloja hienoiksi. Jotkut tosin ihmettelivät, miksei rakennuksesta tehty kerralla riittävän suurta, kun sitä piti heti parin vuoden jälkeen laajentaa.

Tähän saakka talossa on ollut kaksi osastoa. Taimien ryhmässä on 12 pientä lasta ja kolme hoitajaa. Isompien Viljat-ryhmässä on parikymmentä lasta ja kolme hoitajaa.

Myös uusi Tähkät-osasto on heti täynnä, kun se avaa. Vuorohoitoon tulee 16 lasta. Se muuttaa hoitajineen Harjun ryhmiksestä, kun Hermannin päiväkodin uudet tilat saadaan kalustettua.