Poliisille on tehty lukuisia ilmoituksia ilotulitteiden rikkomista postilaatikoista Pälkäneellä. Ensimmäiset ilmoitukset kirjattiin heti torstain ja perjantain väliseltä yöltä, jolloin ilotulitteet tuhosivat postilaatikoita Pälkänevedentien varrella Satulakiven liittymän kohdalla, Kiviniementiellä ja Kantakyläntien-Kukkosentien risteyksessä.

Torstai-iltana ilotulitteet tuhosivat Epaalan koulun postilaatikon, jossa oli postit sisällä. Torstain ja perjantain välisenä yönä kahdentoista ja kahden välillä ilotulitteet rikkoivat postilaatikoita Syrjänalustan alapuolella.

Harhalan koulun laatikkoryhmän luona sijaitseva Postin kirjelaatikko räjäytettiin ilotulittein viime perjantaina. Kirjelaatikko oli tyhjennetty edellisen kerran torstaina aamulla. Lauantaina myöhään yöllä ilotulitteet tuhosivat postilaatikon Kankilantiellä.

Poliisi epäilee, että asialla on ollut sama henkilö tai samat henkilöt. Paikallisten tiedossa on, että liikkeellä on ollut kaksi autollista paikallisia nuoria lisättynä tamperelaisvahvistuksella. Tapauksia tutkitaan rikosnimikkeillä vahingonteko tai lievä vahingonteko.