Rempseää meininkiä Luopioisten Ikäpisteellä

Kunnan ja yhdistysten yhteistyönä on järjestetty suosittua Ikäpiste-toimintaa sekä Onkkaalassa että Luopioisissa jo usean vuoden ajan. Ikäpiste on kaikkien ikäihmisten oma olohuone, jossa tavataan muita ikätovereita seurustelun, luentojen, erilaisten esitysten ja muun ohjelman merkeissä. Halukkaat voivat osallistua myös maksuttomaan ja kaikille avoimeen jumppatuokioon. Ikäpisteiden aukioloaikoina on tarjolla kahvia ja kastettavaa vapaaehtoisen maksun hinnalla. Onkkaalassa Ikäpiste on avoinna Perhekeskus Pirtin (Keskustie 1) tiloissa tiistaisin ja Luopioisissa Seuratalolla parillisten viikkojen keskiviikkoina, molemmat kello 9 alkaen. Onkkaalan Ikäpisteen syyskauden toiminta alkaa 30.8., ja Luopioisten Ikäpiste avaa ovensa 7.9. Ikäpisteiden tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan joka viikko Sydän-Hämeen Lehden Lautakunnat -palstalla.

Onkkaalan Ikäpisteessä hyvinvointipäivä

Tiistaina 6.9. Onkkaalan Ikäpisteellä on teemana ikäihmisten hyvinvointi. Tuolloin Ikäpisteen aukioloaikana Pirtillä järjestetään pienimuotoiset messut, joilla pääsee tutustumaan ikäihmisten palveluihin kotikunnassa. Esillä on muun muassa apuvälineitä ja apteekkituotteita, fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin ohjeita sekä tietoa muisti- ja mielenterveysasioista. Messuilla on myös mahdollisuus ilmaiseen verenpaineen ja verensokerin mittaukseen. Kahvit ovat tapahtuman ajan tarjolla vapaaehtoisen maksun hinnalla.