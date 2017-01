Vastakierre

Jouluaatto on itselleni ollut se vuoden hienoin päivä lapsuudesta asti. Jouluna on lupa herkistyä ja erinomainen mahdollisuus pysähtyä ihmettelemään maailman suurinta rakkautta. Lapsuudenkodissani rintamamiestalossa meitä asui kuusi sisarusta, isä, äiti ja mummi. Eipä siellä liikaa tilaa ollut 9 hengelle, mikä takasi ajoittain hyvinkin tiiviin tunnelman. Joulu merkitsi yhdessäoloa, laulujen, lahjojen, pienen kotikutoisen jouluohjelman, jouluevankeliumin ja jouluruokien äärellä. Toki siinä vähän joulukiireiden keskellä hermojakin koeteltiin.

Sulo Saaritsin laulamassa legendaarisessa joululaulussa Taas kaikki kauniit muistot on pätkä, joka tuo monenlaisia muistoja mieleen. ”Jo kuului äidin ääni niin hartain paatoksin, hänen olkaansa nojasin pääni ja hiljaa kuuntelin. Mitä ymmärsin, sit´ en tiedä, pyhän tunnelman muistan vain. Sitä milloinkaan ei viedä, ei ryöstetä sielustain.”

Meillä oli tapana lukea jouluevankeliumi aina kodin joulunvieton yhteydessä. Siitä pidettiin oikein kirjaa, että kuka on viimeksi lukenut ja että kenenkä vuoro se on tänä jouluna. Se on vaan ollut yksi niistä joulun herkistä hetkistä vuosi toisensa perään. Jouluevankeliumissa itselleni sykähdyttävin kohta on aina ollut se, kun Jumalan sanansaattaja enkeli tuo viestin paimenille. Itse en tämän kaltaista enkeliä ole nähnyt, vaikka uskonkin niiden olemassaoloon. Sen sijaan tienvieressä olevan peltienkelin välähdyksen kirkkauksineen olen joskus pimeän tien varrella joutunut kohtaamaan ja sitä myöskin peljästynyt suuresti. Välähdyksen jälkeen minulle tosin ei kuitenkaan seurannut hyviä uutisia, vaan harmitus tapahtuneesta ja vielä muutaman viikon päästä muistutus postilaatikkoon virheestä, joka on sovitettavissa kirjeessä mainitulla rahasummalla.

Paimenten kedolla tilanne oli toinen, alun peljästyksen jälkeen enkelillä oli paimenille viesti, joka johti paimenet vähän erilaisiin fiiliksiin kuin minulle ilmestynyt peltienkeli. He olivat yöllä vartioimassa laumaansa ja yhtäkkiä he kokivat jotain sellaista mitä heistä tuskin kukaan olisi uskonut ikinä näkevänsä. Heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Uskon, että nämä kaverit kokivat jotain sellaista, mitä heidän sielustaan ei kukaan ikinä pystynyt ryöstämään. Siinä taivas ja maa kohtasivat toisensa. Mutta vielä tärkeämpää kuin tämä merkillinen kohtaaminen oli, oli kuitenkin se viesti minkä enkeli toi Jumalan taivaasta ensin paimenille ja sen myötä koko maailmalle. ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus Herra.”

Meille syntyi siis Vapahtaja joka ei jäänyt seimeen, vaan kasvoi aikuiseksi ja täytti ristillä sen tehtävän mitä varten hän tuli. Joulun Herra Jeesus Kristus tuli siis vapauttamaan ja pelastamaan meidät pahimmasta mahdollisesta vihollisesta, synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Näiden vihollisen edessä kun omin avuin olemme voimattomia. Vapahtajan täydellinen voitto näistä vihollisista ristinpuulla kuoleman ja ylösnousemuksen kautta takaa tänäkin jouluna täydellisen anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän jokaiselle, joka Häneen turvaa. Ei siis syytä pelkoon.

Ari Vettenranta

Nuorisotyönohjaaja

Kangasalan seurakunta