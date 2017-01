Kukkia-kvartetti viihdytti Rautajärvellä

Suomen satavuotissyntymäpäivien ensi tahdit Pälkäneellä soitetaan loppiaisena Rautahovissa. Kukkia-Kvartetin ohjelmisto on teemaan sopien kokonaan suomalaisten säveltäjien tuotantoa. Konsertissa kuullaan kevyttä klassista musiikkia, valsseja ja tuttuja kansansävelmiä. Jousikvartetin soitannosta nauttivat varmasti sekä kokeneet klassisen musiikin kuuntelijat että harvemmin konsertteihin eksyneet. Jousikvartetti on mainio yhdistelmä, jossa instrumentit soivat yhteen kuin pieni orkesteri.

Kukkia-Kvartetti syntyi viime keväänä Kukkian rantamilla ja piti ensimmäisen konserttinsa Puutikkalan VPK:n talolla heinäkuussa. Vanha tunnelmallinen talo sopi tarkoitukseen erinomaisesti ja kuulijoita oli pari sataa. Vastaanotosta innostunut kvartetin kokoaja, viulisti Riikka Westerlund kiersi sen jälkeen Kukkiaa ja etsi uusia kiinnostavia kohteita. Vasta kunnostettu Rautahovi Rautajärvellä osoittautui sopivaksi paikaksi ja koesoitto osoitti akustiikan hyväksi. Paikalliset aktiivit ja Riikka Westerlund alkoivat suunnittelemaan uutta konserttia Suomen juhlavuoden alkuun, loppiaiseksi. Muut kvartetin jäsenet olivat heti mukana hankkeessa ja niin alkoi musiikin valinta, sovitustyö, harjoittelu ja tietysti lipunmyynti tähän talviseen tapahtumaan.

Kukkia-Kvartetti on ainutlaatuinen kokoonpano, jota on toistaiseksi voinut kuulla siis vain kesäisessä konsertissa Puutikkalassa. Siihen kuuluvat viulisti Riikka Westerlundin lisäksi toinen viulisti Katri Nikkanen, Ilona Reckhardtin instrumentti on alttoviulu ja Marion Göbelin sello.

Muusikot ovat tutustuneet aikoinaan opiskellessaan Sibelius Akatemiassa. Kaikilla on takanaan monipuolinen opiskelu ja ura kotimaassa ja ulkomailla. He opettavat, soittavat eri orkestereissa ja toimivat kamarimuusikkoina. Esimerkiksi Riikka Westerlund ja Ilona Reckhardt osallistuivat marraskuun lopulla Tapiola Sinfoniettan Hongkongiin suuntauneelle konserttimatkalle.

Loppiaiskonsertin on ohjelmassa on muun muassa Erkki Melartinin tuttu juhlamarssi, Akselin ja Elinan häävalssi sekä tietysti Sibeliuksen musiikkia. Luvassa on hiukeita hetkiä taitavien ammattimuusikoiden johdatellessa kuulijoita suomalaisen musiikin kauniiden sävelten pariin.

Kukkia-Kvartetin loppiaiskonsertin järjestää Rautajärven kyläyhdistys, joka myös vastaa väliaikapuffetista. Lippuja on myyty runsaasti ennakkoon, mutta vielä ehtii ostaa omansa ovelta ennen konsertin alkua.

Kukkia-Kvartetin loppiaiskonsertti Rautahovissa Rautajärvellä, pe 6.1. klo 14. Lippuja tuntia ennen ovelta. Järjestäjä Rautajärven kyläyhdistys, muusikot, yhteistyössä Mikkolan Navetta.