Ahdistuksia

Mummon murinat

Tässä iässä tulee jatkuvasti näyttöjä siitä, miten muisti hissun kissun himmenee ja havaintokyky on enintään välttävä. Usein pitää teeskennellä fiksumpaa kuin onkaan. Lähipiirin aikuiset eivät ihan ääneen naura mummon hölmöyksille, mutta lapset ja nuoret tokaisevat joskus, että hahhaa etkö sä tosiaan tajuu?

Tällekin vuodelle on ehtinyt tulla useita mokia. Unohtui hella päälle. No onneksi ei ollut pitkään, kun joku huomasi. Jäätelöt jäivät kauppakassiin. Pehmenivät, kun eivät päässeet pakastimeen. Lääke tuli joskus otetuksi kahteen kertaan. Täytynee pitää noista jonkinlaista muistiota, että tajuaa tilanteen vakavuuden. Tai toisaalta, se muistiokin voi joutua hukkaan.

Munauksia sattui jo viime vuonnakin. Onneksi niistä ei aiheutunut terveydelle tai taloudelle katastrofeja. Mutta mieliala laski ja elämänilo väheni. Pahimmalta tuntui kinkkupussipaniikki, joka iski joulun aikaan. Aatonaattoiltana kinkku sulamaan aamua varten. Piti tutkia, että tarvikkeet ovat koossa. Lievä kaappien tarkistus: Eikös paistopusseja pitänyt olla viime vuodelta? On nähty niitä hyllyllä pyörivän. Ei näkynyt nyt. Nippanappa ehtii vielä kaupasta hakemaan. Yöunet, ja sitten aattoaamuna paistopuuhiin. Uuni päälle, liha kuntoon, ja ei kun pussiin. Vaan missä on pussipakkaus, se illalla ostettu? Alustavaa lisäetsintää. Vaan ei se viimeksi ostettukaan löydy. Vanha vallan hätääntyy. Yhä epätoivoisempaa tonkimista. Ei ole jääkaapissa, ei pakastimessa, ei ostoskassissa eikä pesuhuoneen hyllyillä. Hei, mitä kello on? Puoli kaksitoista!! Ehtii Järvikansaan, kun pistää juoksuksi, niin paljon kuin liukkaudelta uskaltaa.

No homma hoitui, ahdistuskin hellitti vähän. Kun herkullinen ruoantuoksu jo täytti keittiön, niin siinä vähän huoahti ja selasi postikorissa olevia joulutervehdyksiä. Ei voi olla totta! Käteen osui se eilen ostettu kinkkupussipaketti. Mitä ihmettä? Sehän olikin vain pienen kirjekuoren kokoinen, ja meikä kun etsi sellaista A-nelosen suuruista pakkausta. No onpa heitä nyt ensi jouluksikin, jos mummo on vielä elossa ja jos muistaa, mihin ne on nyt pannut.

Uusi vuosi ei ole ollut yhtään parempi, vaikka on yrittänyt olla huolellisempi. On se kumma, kun perunankuorimaveitsi ei ole tähän mennessä löytynyt, vaikka on tutkittu hellan alusta, työkalupakki ja ulkovarastokin. Vielä ei luovuta toivosta eikä osteta uutta. Vaatehuoneen hyllytkin ovat vielä tutkimatta.

Puhelin on tietysti aina kateissa. Ikääntyneet tuttavatkin hukkaavat omansa. Meistä aika moni on hankkinut varapuhelimen, jolla voi soittaa kadonneen perään. Näin homma on kohtuullisesti hoitunut nytkin, kun harvalla on enää lankapuhelinta. Paras olla unohtamatta kännykkäänsä äänettömälle.

Mutta loppiaisen aikoihin tuli taas mokatuksi oikein kunnolla. Kaupasta tultua piti katsoa kotimainen filmi ja syödäkin piti ja muutama ristikko ratkoa. Olisiko päiväunien paikka? Normaali tarkistus, että sähköt ovat poissa, puhelin ja avain paikallaan. Avainta ei löytynyt mistään. Etsintä käynnistyi. Lopulta tuli tarkistetuksi, ettei ole jäänyt oveen. Oli jäänyt. Ajatella, se oli ollut ulko-ovessa kolme tuntia. Tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut, joten taas tuli yksi huolenaihe lisää. Kehtaako tällaista kenellekään tunnustaa? No, jos asian panee lehteen, niin joku toinen hajamielinen vanha tyttö voi kokea sisaruutta meikämummon kanssa, ja siitä voi olla pientä lohtua hänellekin. Sanotaan niinkin, että vahingonilo on aidointa iloa. Siispä sitä voi lähimmäisille tuottaa.

Mymmeli