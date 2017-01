Karavaanarialue mietityttää Kangasalla

– En ole mikään aloittelija, mutta tunne on samankaltainen. Tämä on kuin uusi alku, 1990-luvun lopulla uransa aloittanut hieroja Tommi Rytilahti kertoo.

Olkapään kuntouttamisen ajan – noin vuoden – sivussa työelämästä ollut Rytilahti pursuaa tauon ja työttömyysajan kerryttämää työintoa ja motivaatiota.

– Työtä ja työntekoa arvostaa, kun ikää tulee lisää. Ne tuovat mielekkyyttä elämään ja myös taloudellista turvaa. En ajattele mitään suuria kasvuja, mutta luotan että kyllä tämä tästä lähtee. Siihen, että toiminta uudelleen aloittamisen jälkeen taas vakiintuu, menee toki aikaa, hän miettii.

Ennen tauolle jäämistään Rytilahti työskenteli hierojana Antintiellä Kangasalan keskustassa. Koska kunta ja asiakkaat olivat alueella ennestään tuttuja, ei hänen tarvinnut epäröidä törmätessään ilmoitukseen mahdollisesti sopivasta toimitilasta. Aakkulantiellä sijaitsevan ja syyskuussa käyttöön otetun 12-neliöisen entisen toimistohuoneen vuokra ja sijainti olivat mieluisat.

– Kun työskentelee myös kotona, on mukavaa päästä välillä pois kotinurkista, Hervannassa asuva ja sielläkin työtään tekevä Rytilahti huomauttaa.

Myös Päivi Kuuttinen vei oman Kodit On -yrityksensä kodistaan osin tyhjillään olleisiin teollisuusyrityksen toimistotiloihin.

– Ensin kotitoimisto oli meillä pikkumakuuhuoneessa, sitten myös isossa ja lopulta lisäksi keittiön pöydällä – eli meillä ei enää ollut kotia, hän kertoo.

Kiinteistönvälittäjä työskentelee pitkälti toisten kodeissa, mutta neuvottelu- ja arkistotila ovat erittäin hyödyllisiä. Toimiston sijainnilla ei ole suurta merkitystä, sillä asiakkaat eivät juuri poikkea käymään sattumalta ohi kulkiessaan. Silti Kuuttinen laskeskeli toimistolleen sijaintia tarkkaan. Päällimmäisenä ajatuksena oli löytää Pälkäneen, Kangasalan ja Tampereen väliä sahaavalle yrittäjälle tila, joka olisi asiakkaiden helposti löydettävissä – käytännössä kivenheiton päässä Lahdentien rampilta.

Rytilahden tavoin Kuuttinen löysi yritykselleen tilat Kangasalta lähteneen, meluntorjuntaan erikoistuneen Noisetekin tyhjilleen jättämältä isolta tontilta.

Isoille ei löydy yhtä korvaajaa

Kangasalan elinkeinojohtaja Lasse Silván on mielissään, että tyhjilleen jääneelle alueelle on syntynyt uutta elämää. Hän ymmärtää, miksi Noisetekin jättämiin tiloihin on ollut imua.

– Yrittäjän kannalta on tärkeää, että sijainti on asiakkaiden kulkumatkan varrella, edessä on parkkipaikkoja ja vähän keskustaa syrjemmällä vuokratasonkin kanssa on helpompaa. Jonkin verran ratkaisee myös se, keitä on naapurissa, Silván tuumaa.

Vastaavia suurissa tiloissa operoineen toimijan korvautumisia pienyrityksillä on jo nähty esimerkiksi Luopioisissa Regon hallissa ja Kangasalla Pikonlinnan alueella.

Elinkeinojohtajan tiedossa on nytkin muutama isojen tilojen yritys, joka on valmistautumassa lopettamaan toimintansa, ellei ounasteltua nousua ilmaannu näköpiiriin. Tyhjäksi jääviin suuriin tiloihin ei kuitenkaan helposti löydy yhtä suurta korvaajaa, sillä yhä useampi laajenemista pohtiva yritys tekee sen mieluummin alihankkijan kautta.

– Työpaikat ovat nykyään pienissä yrityksissä, se on eräänlainen ajankuva.

Pienille on kysyntää

Entisen Noisetekin alueella toimii nyt muun muassa palontorjunta-alan yritys, remonttifirma, autokorjaamo ja -kauppa sekä keittiövälinemyyntiin erikoistunut yritys. Lisäksi toimistossa pitää majaa muutama ison yrityksen tarjouslaskija, ja samassa pihapiirissä sijaitsee myös kunnan työpaja. Muutama tila on vielä vapaanakin.

Kiinteistön nykyinen omistaja Tomi Tuomaala näkee alueen pitävän myös tulevaisuudessa sisällään monenlaisia yrityksiä. Kohtuuhintaisille, siisteille ja riittävän pienille tiloille on hänen mukaansa nyt – ja jatkossakin – kysyntää.

– Isoilla hehtaaritiloilla sitä ei ole. Kun suuria tuotannollisia hankkeita siirtyy halpamaihin, pienempää paikallista yritteliäisyyttä syntyy samalla uudelleen. Ihmiset lähtevät jalostamaan ammattitaitoaan ja kokeilemaan siipiään, ja tuohon kysyntään toimitilojenkin pitää muovautua.