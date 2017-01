Leipomo kasvatti itse johtajansa

– 800 gramman perunalimppu. Tästä se alkoi, Uotilan Leipomon toimitusjohtaja Harri Uotila sanoi puheensa alkajaisiksi ja nosti käsissään pitämäänsä pyöreää limppua kohti kattoa.

Pala pälkäneläistä leipomo- ja perheyrityshistoriaa saavutti yhden virstanpylvään, kun Uotilan Leipomo juhli viime viikolla Rönnvikissä 75-vuotistaivaltaan.

Uotilan Leipomon perheyrityksen ja maankuulun limpun tarina alkoi vuonna 1941, kun Hilma Uotila kehitti perunalimppureseptin ja ryhtyi myymään leipomuksiaan. Omakotitalon kivijalassa olleesta leipomosta on tultu pitkä matka tähän päivään.

Lämminhenkisiin juhliin osallistui noin 90 kutsuvierasta. Eikä itse limppuakaan ollut juhlista unohdettu – ruokailun yhteydessä pääsi maistamaan Uotilan Leipomon eri leipiä. Tarjolla oli niin perinteistä perunalimppua kuin juhlavuoden uutuustuotteita täyskaura- ja täysohraleipiä.

Yksi paikalla olleista vieraista oli niin ikään perheyrityksestä tuleva Karl Fazer. Uotilan tuotteita markkinoivalla Fazer Leipomoilla on Uotilan Leipomon kanssa takanaan pitkä yhteistyöhistoria.

– Suvun edustajana on aina kunnioitettavaa, kun muutkin suvut ovat mukana rakentamassa tulevaisuutta Suomessa. Tämä on kunnioitettava ikä ja hieno asia, Fazer sanoi.

Leipomon historia kansien väliin

Juhlapuheissa palattiin Uotilan Leipomon monivaiheiseen historiaan. Yksi juhlien puhujista oli Lily Lilja, joka kertasi Uotilan Leipomon historiaa kaunokirjallisella kerronnalla, merkittävien vuosilukujen mukaan edeten.

– Vuosi 2016. Harri ja lapset luotsaavat leipomoa eteenpäin. 75-vuotisjuhlia vietetään Rönnvikissä. Leipomon historiikki julkaistaan, Lilja kuvasi nykyhetkeä.

Kangasalalainen Lilja kirjoitti leipomon tähänastisen tarinan kirjaksi, Uotilan Leipomon historiikiksi, joka julkaistiin juhlapäivänä. Jyvällä 75 vuotta -historiikki johdattaa sanoin ja kuvin lukijan leipomon alkutaipaleilta aina tähän päivään asti.

Liljan mukaan kirjoittamisen vaiheet olivat kiehtovia.

– Alkuperäiseen ajatukseen nähden idea ’paisui kuin limpputaikina’, koska työn mukana tuli paljon mielenkiintoisia uusia ajatuksia ja uusia henkilöitä, joita kannattaa haastatella. Koska Uotilan Leipomo on pieni organisaatio, halusin kirjoittaa kirjan niin, että lähestyn asiaa henkilöiden kautta. Olen kirjaa varten haastatellut eri-ikäisiä, erilaisissa tehtävissä olevia ja olleita sekä Uotilan henkilökuntaa että yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmien edustajia.

Juhlapuheissa palattiin moniin erilaisiin muistoihin Uotilan leipomosta ja limpusta. Myös Liljalla on muistoja leipomosta.

– Jo kauan, kauan sitten, kun tunsin jo hyvin Uotilan tuotteita, niin aina kun ajoin leipomon ohi, totesin, että taas ne ovat laajentaneet. Ajattelin, että tämä on varmaan sellainen firma, joka on dynaaminen ja hallitsee alansa myös kovassa kilpailussa. Mielikuvakseni jäi, että kyseessä on eteenpäin menevä yritys enkä väärässä ollutkaan!

Tunteikkaat 75 vuotta

Neljännessä polvessa toimivassa perheyrityksessä työskentelee Harri Uotilan neljästä lapsesta kolme, ja neljäskin on liittymässä mukaan. Tytär Sanni Lindén on jo toiminnassa mukana.

– Tuntuu hienolta, että leipomo on toiminut jo näin pitkään, ja että olemme jo neljännessä polvessa. On myös hienoa, että puhtailla tuotteilla on tälläkin hetkellä kysyntää, Lindén sanoi.

Myös Raakel Uotilan tunnelmat olivat juhlapäivänä hyvät.

– Olen ylpeä siitä, että olemme päässeet näin pitkälle ja puhtaiden tuotteiden avulla.

Molemmat ovat jo pienestä pitäen olleet mukana leipomon arjessa. Ensimmäiset, lapsena koetut limppureissut eli leivänjakokokemukset isän kanssa ovat jääneet Lindénin mieleen.

Raakel-siskolle mieleen on painunut muisto siitä, kun hän pääsi ensimmäistä kertaa leipomon pakkaamoon vahtimaan leipiä.

Toimitusjohtaja Harri Uotilan mukaan perheyrityksen 75 vuoden historiaan on mahtunut paljon erilaisia tunteita.

– Se on niin tunteikasta, kun kyseessä on perheyritys. Siis sillä tavalla, että jos on töissä vieraalla, niin siinä ei elä ollenkaan sellaista tunne-elämää, kuin perheyrityksessä. Tähän on mahtunut kaikkea, niin iloa, itkua ja surua.

Uotilan Leipomon nettisivujen historiaosuudessa arvuutellaan, että Hilma Uotila olisi tuskin osannut edes unelmoida, että hänen limppunsa saavuttaa kautta maan suuren suosion.

Pojanpoika Harri Uotila pohti, että nyt, 75 vuotta ensimmäisen limpun jälkeen, Hilma olisi ihmeissään.

– Mutta hän olisi varmasti hyvin onnellinen, että hänen jälkensä näkyy vielä tänäkin päivänä, Harri Uotila sanoi.

Näin lukee myös Uotilan Leipomon 75-vuotishistoriikin takakannessa. ”Hilman kädenjälki on ja pysyy.”