Ikimuistoinen yö Maljastensillalla

Kauneus on taatusti jokaisen katsojan silmässä, kun ottaa tarkasteltavakseen Kuhmalahden kirjastoon heinäkuun alussa pystytetyn valokuvanäyttelyn ”Kevään ja kesän kukkia”. Kuvausharrastuksessaan erittäin pitkälle edenneen Risto Mattilan otokset ovat enimmäkseen tältä vuodelta.

– Mukana on toki muutama vanhempikin kuva saman teeman alta, mutta suurin osa noin 50:stä esille laittamastani kuvasta on tämän vuoden maalis-kesäkuulta. Ja lähes kaikki on otettu ihan kotipihassa tai kotitien varrella, Mattila esittelee.

Elokuun 14. päivään asti avoinna oleva näyttely sisältää kuvia niin kukkapenkkien, heinikoiden, metsien kuin tienlaitojenkin kaunistuksista. On pionia ja keisarinliljaa mutta yhtä lailla metsäkurjenpolvea ja sinivuokkoakin.

Yhdessä kuvassa pelto-orvokki nousee esiin keltaisen maksaruohon muodostamasta taustasta Mattilan navetan edustalla. Toisessa taas näkyy, kuinka hyvin puolukka kukki tänä vuonna lähimetsässä.

– Harvinaisena voi pitää tätä Tuuloksessa otettua kuvaa, jossa on kylmänkukan ja kangasvuokon risteytys, Mattila näyttää.

Lajista riippumatta jokainen kuva näyttää jotenkin piristävältä. Tarkoitus olikin koota juuri värikästä materiaalia jo alkuvaiheissaan kovin sateisen ja viileän kesän komistukseksi. Kuvat Mattila on ottanut enimmäkseen 150-millisellä makro-objektiivilla.

– Kuvankäsittelyohjelmalla muun muassa tyylittelin tiettyihin otoksiin haluamani taustasävyt tietokoneen ruudulla. Samoin vahvistin värejä joissakin kohdissa jopa ylikirkkaiksi.

”Kevään ja kesän kukkia” -valokuvanäyttely Kuhmalahden kirjastossa elokuun 14. päivään asti.