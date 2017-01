Liikehdintää hallin ympärillä

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Pälkäneen teknisen lautakunnan tekemät uuden liikuntahallin urakoitsijavalinnat. Pääurakoitsijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Rakennus K.Karhu Oy, putkiurakoitsijaksi Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy, ilmanvaihtourakoitsijaksi Consti Talotekniikka Oy, sähköurakoitsijaksi Novasähkö Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi Schneider Electric Finland Oy.

Kunnanhallitus päätti lisäksi täydentää liikuntahallin rakennustoimikuntaa kunnan talousjohtajalla.

Onkkaalaan suunnitellun liikuntahallin toteutuminen edellyttää vielä virallista valtionosuuspäätöstä, jota odotetaan tulevaksi huhtikuussa. Jos myönteinen päätös saadaan, työt on kunnan mukaan mahdollista aloittaa pikaisesti. Hankkeelle on varattu kuluineen 6,2 miljoonaa euroa kolmelle vuodelle. Hallin on kaavailtu valmistuvan kesällä 2018.