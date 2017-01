Luonnonsuojelu ja vihreät

Televisiossa on useita hienoja luonto-ohjelmia. Äskettäin kerrottiin, miten noin 40 vuoden työn tuloksena merikotka on saatu pelastettua uhanalaisesta asemasta. Tämän uljaan linnun ovat pelastaneet sitkeällä vapaaehtoistyöllä keski-ikäiset rannikolla asuvat miehet. He tekevät sitä oikeata luonnonsuojelutyötä: he rengastavat lintuja, he kiipeilevät korkeissa lähes oksattomissa puissa tarkistamassa kotkien ja sääksien pesiä. He uhraavat luonnolle niin varojaan kuin lomiaankin.

Sitten ovat nämä kaupunkivihreät, jotka puiden asemesta kiipeilevät yritysten seinillä lakanoineen, mutta jotka tuskin koskaan ovat edes nähneet oikeata maaseutua. He vaahtoavat hiilidioksidista ja merten muovijätteistä ja marssivat ja elämöivät, mutta eivät tee mitään pitkäjänteistä, kestävää luonnonsuojelutyötä. Heille tärkeintä on vastustaa, vastustaa mitä milloinkin, kestovastustuksen kohteena yksityisautoilu. Kun he eivät tunne elämää kehä I:n ulkopuolella, he eivät voikaan tietää, miten välttämätön kulkuneuvo auto on maaseudulla yleensäkin ja erityisesti syrjäkylillä.

Vaalit ovat tulossa. Miettikääpä ihmiset ajoissa, minkälaista luontoa ja luonnonsuojelua haluatte edistää. Haluatteko varjella uhanalaisia eläimiä, ripustaa linnunpönttöjä, järjestää talviruokintaa ja hoitaa vastuullisesti omat ja taloyhtiönne ja kuntanne jäteasiat. Vai haluatteko marssia banderolleja heilutellen ja kuvata salaa elinkeinonharjoittajien tuotantotiloja ja oikein toivoa, että löytäisitte jonkin epäkodan, josta voisitte elämöidä ja tehdä televisio-ohjelmia. Haluatteko rakentaa vai repiä?

Paul Tiililä