Kädentaitajien kevät on monipuolinen

Väkevä on sana, jota on pakko käyttää, kun puhutaan Lauri Viidasta ja hänen runoudestaan. Väkevä on myös Valkeakoski-

opiston lausuntapiiri Riimin Viidan runoista kootun esityksen nimi: Kahvia, viinaa, Viitaa.

Riimin Lauri Viita -kokonaisuus kuullaan Pälkäneellä Kostian Kievarissa tiistaina 13. päivä joulukuuta kello 18.30. Riimiläiset ovat laatineet itse runokoosteen ja esityksen on ohjannut TeM Minna Kangas.

Esitykseen on valittu runoja kaikista neljästä Lauri Viidan julkaisemasta runoteoksesta sekä tänä vuonna ilmestyneestä Sakari Katajamäen toimittamasta Ne runot jotka jäivät -kokoelmasta, joka sisältää Viidan julkaisematta jääneitä tai lehdissä ja muissa julkaisuissa hajallaan ilmestyneitä runoja eri vuosikymmeniltä.

Viidan ensimmäinen runokokoelma Betonimylläri ilmestyi vuonna 1947, ja sitä pidetään hänen toisena pääteoksenaan työläisromaani Moreenin ohessa. Saturunoelma Kukunor ilmestyi vuonna 1949, Käppyräinen 1954 ja Suutarikin suuri viisas 1961.

Riimissä on mukana kaksi pälkäneläistä lausujaa, Merja Vaittinen ja Anne Kauppila, ja paikallisena yllätysesiintyjänä lisäksi Alina Kauppila. Riimi on juuriltaan Valkeakoski-opiston vanhin opintopiiri, joka on syntynyt jo 1920-luvulla. Nykyinen yhdistys on rekisteröity 15 vuotta sitten.

Tuttu tuntematon Viita

Lauri Viidan syntymästä täyttyy sata vuotta 17. päivänä joulukuuta.

Viita kuuluu suomalaisten parhaiten tuntemiin runoilijoihin, vaikka hänen tuotantonsa ei ole kovin laaja. Sanonnan iskevyys, ajatuksen selkeys ja kielen monivivahteisuus ovat johtaneet siihen, että Viidan runot ovat sopineet kaikenlaiseen käyttöön alakoulun lukukirjoista kuolinilmoituksiin asti.

– Meitä riimiläisiä jännitti aluksi Viita-aihe. Epäröimme, uskallammeko lähteä työstämään näin tunnettuja tekstejä, Merja Vaittinen kertoo.

Monet varsinkin Betonimylläriin sisältyvät runot, kuten Alfhild, Johtaja ja Kevät ovat niin luettuja ja siteerattuja, että ne ovat tuttuja teksteinä vaikka ei osaisi yhdistää niitä Viitaan.

Riimi-ryhmä teki esitystä varten huolellisen taustatyön ja vieraili muun muassa Lauri Viita -museossa Pispalassa. Runoilijan 100-vuotisjuhlavuosi on tuottanut paljon uutta kiinnostavaa materiaalia, johon perehtyminen avasi aiheeseen uusia näkökulmia.

– Viidan tekstien vaihtelevuus yllätti ainakin itseni. Arvostan sitä, että hän ei kumarrellut mihinkään suuntaan, vaan sanoi suoraan sanottavansa. Mutta runoissa on myös huumoria ja kodin lämpöä paljon enemmän kuin uskoisi, Vaittinen pohtii.

Tarvittiin hiljaisuus

Lauri Viita kirjoitti terävää ja tarkkaa runomittaa silloin, kun hän käytti mittoja. Hän saattoi myös rikkoa niitä tai tehdä vapaamittaisia runoja tai vaihdella mittoja saman runon sisällä.

– Viidan mitallisten runojen lausuminen on erityisen vaativaa ja sitä on tarvinnut paljon harjoitella. Monet meistä toivoivat lausuttavakseen vapaamittaisia tekstejä, Merja Vaittinen kertoo.

Hän itse toteaa tarvinneensa hiljaisuuden löytääkseen kunnolla tien Viidan lyriikkaan. Runojen äärelle piti pysähtyä, ennen kuin ne alkoivat puhua.

– Toisella kerralla, kun luin niitä, aloin löytää vaikka mitä.

Sitten Pispalan työläisindividualistin runokielen vivahteet avautuivatkin uudesti, niin tuttuja kuin monet runot ennestään olivatkin.

– Minua kiehtoo Viidan suomen kielen taitava ja rikas hallinta, niin mahtavaa sanoilla leikittelyä! Harjoituksissa on ollut kieli solmussa monta kertaa, Vaittinen myöntää.