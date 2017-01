”Alku on aina jään kokeilemista kepillä”

Luopioisissa vietetään Valoisamman kaupan iltaa tulevana perjantaina. Kirkonkylälle on luvassa paitsi monipuolista ohjelmaa myös paikallisten yrittäjien kutkuttavia tarjouksia.

– Pimeämmän kaupan iltaa on vietetty jo kahtena vuonna Pälkäneellä ja Luopioisissa. Illan idea on sama, mutta nyt yrittäjät suuntaavat katseensa tulevaan kesään. Kesäasukkailla ja paikallisilla on perjantaina hyvä mahdollisuus tutustua oman kylän palveluihin ja liikkeisiin, tapahtuman ideoinnissa mukana ollut Anssi Kukkonen Sydän-Hämeen Lehdestä sanoo.

Luopioisten kaduilta voi perjantaina bongata esimerkiksi Aito Säästöpankin paikalle kutsuman Katti Matikaisen, osallistua Kukkia Kädentaitajien käsityögraffitin tekoon, paistaa makkaraa tai nauttia Pytingin terassilla Merja Mattilan haitarinsoitosta. Myös kirpputori Mikkolan aarre pitää ovensa avoinna tapahtumaillan ajan.

Ilta huipentuu ravintola Liekissä järjestettävään karaokeen. Alkuillasta lava on lasten, ja kello 20–21 käydään The Best of Luopioinen -karaokekisa.

Valoisamman kaupan ilta Luopioisissa pe 24.4. klo 16–20