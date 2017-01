Johtavaa ylilääkäriä etsitään helmikuulle

Kiireellisissä tilanteissa kotihoidon palvelut järjestyivät Pälkäneellä ja Kangasalla tammi–kesäkuussa yhden vuorokauden kuluessa ja muissakin tapauksissa alle seitsemässä vuorokaudessa, selviää vanhushuollon sosiaalipalveluihin keskittyneestä sosiaali- ja terveyskeskuksen odotusaikaseurannasta.

Kangasalla keskimääräinen päiväkeskuspaikan odotusaika Rekola-kodossa ja Jalmarin Kodossa oli alkuvuodesta keskimäärin 3,5 kuukautta ja Pentorinteen vanhainkodissa yhden kuukauden. Pälkäneellä päiväkeskuspaikoille ei ollut jonoa.

Omaishoidon tuen käsittelyaika Kangasalla oli puolitoista kuukautta. Pälkäneellä hakemuksen käsittelyyn ja palvelun alkamiseen, kuten tuen maksamiseen, kului kaksi kuukautta.

Ympärivuorokautisten hoivapaikkojen hakemuksiin liittyvä palvelutarpeen arviointi on seurannan mukaan kaikissa tapauksissa aloitettu viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemuksiin on annettu päätös pääsääntöisesti kuukauden sisällä. Jos hakemus on hylätty sillä perusteella, ettei vapaita paikkoja ole, on hakemus jäänyt odottamaan vapautuvaa paikkaa.

Kangasalla hakemuksia ympärivuorokautiseen hoivaan tuli kesäkuun loppuun mennessä 47, joista kriteerit täyttyivät 37 hakemuksessa. Valtaosalla asiakkaista paikka oli saatavilla alle viikossa, mutta kolmen kuukauden takarajaa lähenneltiin neljästi. Pälkäneellä hakemuksia saapui 21, joista hoidon kriteerit täyttyivät 15 hakemuksessa. Päätös ja hoitopaikka järjestyivät alle viikossa.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi vanhushuollon sosiaalipalvelujen odotusajat tiedoksi viime kokouksessaan.

Samassa kokouksessa lautakunta päätti myös palauttaa valmisteltavaksi Kangasalla tehdyn valtuustoaloitteen, jossa edellytettiin tehostetusta asumispalvelusta yli puolet olevan julkista tuotantoa sen jälkeen, kun kunnan vanhainkodit on vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelman mukaisesti lopetettu lähivuosina.