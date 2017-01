Mallasveden luistelurata

Kiitos nimimerkille Oikein ryhmittyvä ukkeli (SHL 19.10.) hyvästä kirjoituksesta.

Vilkku ja vasemmalle käännyttäessä ryhmittyminen keskiviivan viereen varoittavat muuta liikennettä tulevasta kääntymisestä. Vilkku tulisi laittaa päälle ja vasemmalle käännyttäessä aloittaa auton siirtäminen kohti keskiviivaa siinä vaiheessa, kun alkaa hidastaa nopeutta kääntymistä varten. Pikatiellä sopiva kohta on risteyksestä ilmoittava sininen opastustaulu ja taajamassa sata metriä ennen kääntymistä.

Koska jotkut autoilijat laittavat vilkun päälle aivan liian myöhään, on tärkeää pitää riittävä turvallisuusväli edellä ajavaan: Taajaman ulkopuolella yhtä monta metriä kuin nopeutta on kilometreinä tunnissa ja taajamassa puolet siitä. Tällöin takana tulevalla on aikaa reagoida kääntymiseen, vaikka edellä ajavalta vilkku ja ryhmittymien jäisivät viime hetkeen.

Kun vasemmalle kääntyvä ajoneuvo on ryhmittynyt keskiviivan viereen ja laittanut vilkun päälle, ajoneuvoa ei missään tilanteessa saa ohittaa vasemmalta. Autoilijana olen ollut useammin kuin kerran tilanteessa, että edellä ajava vasemmalle kääntyvä traktori on ryhmittynyt ajoissa keskiviivan viereen, mutta vilkkua kuski näytti vasta juuri ennen käännöstä.

Ryhmittymisen ansioista en lähtenyt traktoria ohittamaan vasemmalta. Käännyttäessä vasemmalle on hyvä varmistaa vasempaan peiliin vilkaisemalla, että kukaan ei kiellosta huolimatta aio ohittaa vasemmalta.

Taajamassa kääntyvä ajoneuvo väistää aina risteyksestä suoraan jatkavaa kevyttä liikennettä. Muut tarvitsevat kuitenkin tiedon ajoneuvon kääntymisaikeesta, kuten ukkeli kirjoitti.

Noudattamalla liikennesääntöjä vilkun käyttämisestä ja ryhmittymisestä vältetään turhat risteyskolarit.

Jukka Ollikkala