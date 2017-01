Todellisuuden vihreät

Olen usein samoillut siinä metsässä, joka sijaitsee pitkin Lahdentien vartta, alkaen Lastenlinnantien varrelle tulevan palvelutalon luota lähtevän polun ja Lahdentien välissä, suunnilleen sinne asti, mistä alkavat Kangasharjuntien ensimmäiset talot näkyä.

Tämä metsä on ollut kauan hakkaamatta, siellä on paljon kaatuneita puita, pystyyn kuolevia puita, on kosteikon tapaista, on suuria sammalpeitteisiä siirtolohkareita, ja vallitsee joskus melkein aavemainen satumetsän mystinen tunnelma.

Alueella on paikoin suuriakin korkeuseroja. Siellä pesii myös monia lintulajeja ja löytyy ketunkoloja ja mäyränpesiä. Mielestäni alue täyttää suojeluedellytysten ”metsonpolussa” asetetut ehdot.

Katsoa voi: http://metsonpolku.fi/fi-FI/Metsanomistajalle/Millainen_metsa_kelpaa_suojeluun

Harmi vain, että kunta suunnittelee alueelle pientaloja, vaikka ainakin muutamin paikoin maaston korkeuserot voivat haitata rakentamista ja vaikka tien toiselle puolelle on suunnitteilla Roholan alueelle hyvin paljon pientalotontteja.

Otan tämän asian esille siksi, ettei luontonähtävyyksiä tarvitse aina hakea kaukaa, vaan niitä saattaa olla yllättäen aivan nurkan takana. Tämän alueen metsä on ollut hakkaamatta niin kauan, että siellä on jo aika komeitakin puita rajaamassa satumetsän länsireunaa, ja tämä on samalla mahdollistanut pienten tiheikköjen muodostumista ja metsän ”maisemoitumista” lähes koskemattoman luonnon säilytettäväksi kohteeksi aivan asutuksen lähellä.

Paul Tiililä