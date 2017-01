Kolmen vartin pykälien selvittely

Sydäniskureiden eli defibrillaattoreiden määrää tulisi kasvattaa Kangasalla, ja kunnan tulisi ottaa asiassa aktiivinen rooli. Näin toivotaan kristillisdemokraattien tekemässä valtuustoaloitteessa, jossa esitetään kunnan joko itse hankkivan laitteita tai olevan moottorina paikallisten yrittäjien ja järjestöjen kanssa varojen kokoamisessa laitteiden hankintoja varten.

– Kangasala on selvästi jäljessä Pirkanmaalla sydäniskurien määrässä. Nopealla ensiavulla on sydänpysähdyksen sattuessa suuri selviytymismahdollisuutta nostava merkitys. Samoin on mahdollisuus lyhentää kalliiden jatkohoitojen aikaa ja määrää riittävän aikaisella ensiavulla, valtuutettu Timo Keskinen (kd) perusteli.

Sydäniskureita on hänen tietojensa mukaan Kangasalla vain yksi – eli tuntuvasti vähemmän kuin monissa muissa pirkanmaalaiskunnissa.