Vetoomus Keskon johtoryhmälle

Olette laittaneet Aitoon Siwan selvitettävien myymälöiden listalle. Siksi haluamme tuoda esille tosiasioita siitä, miksi sitä ei missään nimessä saisi lopettaa.

Kylästämme lopetettiin jo syksyllä toinen elintarvikekauppa. Ja lähialueella toiminut kauppa-autokin on lopettanut toimintansa.

Pälkäneen kunta satsaa kylien kehittämiseen. Se on muun muassa kaavoittanut useampia tontteja Aitooseen. Kuka ostaa tontin, ellei siellä ole elintarvikekauppaa?

Aitoon seudulla on noin 700 vakituista asukasta. Määrä on kesällä jopa 3–4-kertainen. Mahdollisesti hakiessanne kauppiasta Aitooseen toivomme, että tuotte esille seuraavat perustelut.

Aitoon Siwa ei tuota tappiota, vaan on voitollinen nykyisen myymälänhoitajan lausunnon perusteella.

Aitoossa sijaitsee Anna Tapion koulu, joka kokoaa asuntolaansa viikoksi kerrallaan alle 16-vuotiaita opiskelijoita sisäoppilaitokseen. He ovat hyvä asiakasryhmä. Opiskelijat käyttävät nykyisin Siwaa tosi paljon. Ruokakauppa on koulun opiskelijoille tosi tärkeä. Noin 300 opiskelijan koulu sijaitsee 50 metrin päässä Siwasta.

Aitoon Siwa uudistettiin noin vuosi sitten, joten se on tällä hetkellä hyvin toimiva kokonaisuus uusittuine laitteineen.

Entisessä Luopioisten kunnassa (nykyisin Pälkäneen kuntaan kuuluva) on paljon kesäasukkaita, jotka tulevat pääsääntöisesti Kukkialle pääkaupunkiseudulta ohi Aitoon ja osa heistä täydentää ruokavarastojaan juuri Aitoossa. Sama koskee Sappeen talviurheilukeskusta.

Lisäksi Aitoossa on kaksi tehdasta, joissa ei ole ruokailumahdollisuutta työpaikalla: lipputehtaat Flagmore ja Printscorpio, joista molemmat työllistävät lukuisia aitoolaisa ja myös ympäristökuntien asukkaita. Heidän päivän lounaansa toteutuu osittain Siwan palveluiden kautta.

Suurimpana huolena pidämme lähialueen autottomien asukkaiden hyvinvointia. He hakevat polkupyörällä päivittäiset palvelut juuri Aitoon Siwasta jopa yli viiden kilometrin päästä kesät ja talvet.

Lähin ruokakauppa, Siwan lopetettua, olisi 12 kilometrin päässä Luopioisissa tai 15 kilometrin päässä Pälkäneellä. Miten vanhemmat, autottomat ikääntyneet kyläläiset voisivat käydä niin kaukana polkupyörällä? Aitoo on kuitenkin toimiva ja vireä kylä. Siwa on ainoa elintarvikekauppa kylässä. Nyt on jo viety pankit (2 kpl), huoltoasema, ja postipalvelut. Postipalvelut siirtyivät Pälkäneelle S-Markettiin (15 km).

Ei pidä myöskään unohtaa jokavuotisia, kolme päivää kestäviä Kirkastusjuhlia Aitoossa vajaan kilometrin päässä Siwasta. Tuolloin kävijöitä on noin kymmenen tuhatta ja juomien, ruokien ym. täydennys teltta-alueelle jalkamiehiltä ja kyläläisten omille vieraille tapahtuu juuri Aitoon Siwasta.

Aitoon VPK:n hälytys- ja talkoomuonitus.

Kysymys:

Toivoisimme, että Kesko tulee kumppaniksemme kehittämään Aitoon kylää. Onko mahdollista, että Kesko poikkeuksellisesti palkkaa myymälänhoitajan, kuten Siwa on toiminut ja näin pystyy säilyttämään Aitoossa voittoa tuottavan kyläkaupan? Voisiko Aitoon kauppa olla jonkin toisen K-kaupan sivupiste, jolloin siellä olisi vain myymälänhoitaja?

Kaupan aukioloaikaa voisi lyhentää nykyisestä. Tuotevalikoimaa pitäisi uudistaa enemmän vastaamaan maalaiskaupan valikoimaa.

Kaupan lopettaminen Aitoosta johtaa siihen, että valtaosa asiakkaista siirtynee hyvin varustettuun S-Marketiin Pälkäneelle, jossa voivat samalla hoitaa postiasiansa.

Kylän toimijoiden puolesta

Riitta Parviainen

Kirjelmän ovat allekirjoittaneet:

Ari Järvinen, Kyläyhdistys AiKa Ry

Erkki Hyöki, Aitoon vapaaehtoinen palokunta

Marja-Leena Kärkkäinen, Aitoon Martat

Elisa Torvinen, Anna Tapion koulu