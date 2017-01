Klassista laulua helmikuun alkuun

Pentti Hietanen perheineen, Pirkanmaan musiikkiopiston puhallinorkesteri ja Sinfoniajouset esiintyvät Pälkäneen kirkossa keskiviikkona 19.12. ”Nyt riemuiten tänne -joulukonsertti alkaa kello 19.00. Solisteina ovat Pentti, Heini, Iina ja Roosa Hietanen. Jousiorkesteria johtaa Tiina Kaukinen ja puhallinorkesteria Päivi Pöyhönen ja Jouni Auramo.

Juhlallisen ja tunnelmallisen konsertin ohjelmassa kuullaan tuttujen joululaulujen lisäksi myös uudempia sävellyksiä Hietasten perheen tuoreelta ”Joulun hengessä” -levyltä. Sinfoniajouset säestää muun muassa laulut Kuului laulu enkelten, Kuulen taivaan tiukujen soivan ja Lapsen joulurukous.

Pentti Hietanen laulaa puhallinorkesterin solistina esimerkiksi laulut Varpunen jouluaamuna, You Raise Me Up sekä Oi Jouluyö. Lisäksi orkesteri esittää omina numeroinaan muun muassa Joulun kellot ja Tuo armon valkokyyhky.

Konsertit päättyvät kaikkien esiintyjien ja yleisön yhteisesti laulamaan jouluvirteen Enkeli taivaan.

Sama konsertti kuullaan 17. 12. myös Pirkkalan kirkossa. Konserttien järjestäjänä on Pirkanmaan musiikkiopisto yhteistyössä Pirkkalan seurakunnan ja kunnan kulttuuritoimen sekä Pälkäneen seurakunnan kanssa.