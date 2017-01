Sanomalehtiviikolla pohditaan, mihin kannattaa luottaa

Oleellisimmat työvälineet työssäni ovat kynä, lehtiö, kamera, tietokone ja puhelin – jotakin, jolla kirjoittaa, valokuvata ja pitää yhteyttä ihmisiin. Tärkeimmät työvälineet kulkevat kuitenkin aina mukana: silmät, korvat ja ennen kaikkea aivot. Toimittajan pään sisältö taitaa olla usein vähän kummallinen; hän näkee asiat välillä hassusti eri lailla kuin moni muu. Hyvien toimittajien sanotaan keksivän kiinnostavia juttuja sellaisista aiheista, jotka ovat monille niin tavallisia, ettei niihin edes kiinnitä huomiota. Koska toimittajan päässä raksuttaa jotain (joskus tyhjää) koko ajan, moni toimittaja on usein ajatuksissaan helposti ”töissä”, vaikka olisikin vapaa-ajan vietossa.

Toimittajan perimmäinen tehtävä on jakaa ihmisille tietoa. Toimittajan ei tarvitse silti olla hurjan viisas ja tietää kaikesta kaikkea. Riittää, kun on halukas vähän oppimaan – yleensä aina löytyy joku, joka on valmis opettamaan. Asia, josta kirjoittaa, pitäisi itse ymmärtää ainakin niin hyvin, että sen osaa selittää ymmärrettävästi muille. Joskus uuden asian oppiminen on helppoa, välillä se voi vaatia isonkin työn.

Lehdessä olevan jutun koosta ei aina huomaa, miten paljon työtä juttu on vaatinut. Kymmenen rivin tekstiä varten on voinut joutua soittamaan parikymmentä puhelua, juttelemaan pitkät pätkät puhelimessa ja kirjoitusvaiheessa miettimään lauseiden muotoilua moneen kertaan. Joskus käy niinkin, että etukäteen isoksi ajateltu juttu kutistuu lehteen ihan pieneksi tai pieneltä vaikuttaneesta tekstinpätkästä kasvaakin aukeaman juttu.

Toimittajan ei tarvitse olla pikakirjoittaja. Yleensä jutun saa kirjoittaa ihan rauhassa, mutta joskus valmiiksi saamiselle tulee jostakin syystä kiire. Silloinkin olisi tärkeintä, että kaikki kirjoitetut tiedot pitävät paikkansa. ”Kirjoitusvihreitä” sattuu etenkin kiireessä, ja joskus ne päätyvät lehden sivuille asti ellei kukaan ole huomannut niitä ajoissa. Luultavasti joka lehdessä on omat tietyt harmilliset mokansa, joita työntekijät keskenään päivittelevät vielä vuosia kömmähdyksen jälkeenkin. Kaikki virheet pitää kuitenkin yrittää korjata: jos juttuun on kirjoitettu Seppo Ilmarisen työksi ”erityissiantuntija”, täytyy seuraavassa lehdessä kertoa Sepon oikean ammatin olevan erityisasiantuntija. Kielioppia on hyvä osata, mutta sitä taitoa voi onneksi harjoittaa kuten istumatyön vaatimia selkälihaksiakin.

Joissakin lehdissä on erikseen valokuvaajat, jotka ottavat juttuihin kuvat. Sydän-Hämeen Lehdessä – ja muissakin lehdissä, joissa on vähän työntekijöitä – toimittajat ottavat yleensä kuvat itse. Lukijoiden ottamia kuvia julkaistaan lukijoille varatussa lehden osastossa. Paikallislehdissä, jotka kertovat yleensä vain pienen alueen tapahtumista, toimittajat usein myös taittavat lehden eli suunnittelevat, miten kuvat ja tekstit eri sivuille laitetaan. Isoissa lehdissä siihenkin on omat erikoisosaajansa.

Toimittajien lisäksi lehdessä työskentelee myös muita työntekijöitä. Esimerkiksi Sydän-Hämeen Lehdessä tarvitaan joku, joka osaa auttaa kauppiasta miettimään, milloin kannattaisi mainostaa uusia lumikenkiä tai miten pulkkatapahtuman järjestäjä saisi perheille parhaiten tiedon tapahtumasta. Lisäksi tarvitaan joku, joka suunnittelee tai tekee mainosideat paperille valmiiksi lehteen laittamista varten.

Kaikkien toimituksessa työskentelevien päällikkö on päätoimittaja, joka huolehtii siitä, että lehden jutut ja ilmoitukset ovat ajoissa valmiita ja lehti saadaan lähetettyä painokoneen painettavaksi ajoissa. Jotta paperille painettu lehti saadaan ihmisten koteihin, tarvitaan toimituksen työntekijöiden lisäksi myös lehtipainon ja postinjakajien apua. Nykyisin lehtijuttuja luetaan myös tietokoneella ja kännykällä. Niihin jutut tehdään ihan samalla tavalla kuin perinteiseenkin sanomalehteen.