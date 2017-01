Vähemmän pelkoa – enemmän elämää

”Mistä löytäisin sen joulun?” on ehkä moni miettinyt tänä juhla-aikana. Itäisen maan viisaat miehetkin lähtivät etsimään. Heillä oli opas matkalla, kirkas ja ihmeellinen tähti. He tuskin tiesivät, minne tähti heidät johdattaisi, mutta he olivat aikansa viisaimpia: osasivat tieteellisesti tutkia tähtitaivaan ilmiöitä ja vanhoja pyhiä kirjoituksia, tarkkailivat taivasta päivin ja öin. Niin he saivat tietää kuninkaasta.

Uuden tähden ilmestyminen merkitsi uuden, Messiaan ajan alkamista. Miehet suunnistivat taivaalla näkyneen valoilmiön avulla ja löysivät Betlehemistä Jeesuksen. Jouluyön ihme tuli myös heidän osakseen. Loppiaisen lapsi syntyy keskelle juonitteluja ja valtapeliä. Jumala kuitenkin johdattaa viisaat miehet välttämään kuningas Herodeksen ja lähtemään kertotietä kotiin viemään sanaa juuri syntyneestä juutalaisten kuninkaasta. Miesten ihmeellisen kokemuksen kautta mullistava sanoma seimen salaisuudesta kulkeutuu maailman ääriin. Siitä on kerrottava kaikille!

Itämaan tietäjien matka jatkuu yhä. Sanan viisauden valossa mekin voimme löytää kuninkaan ja jäädä Hänen luokseen. Me tarvitsemme vain rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta: Hienoista puitteista joulun aito sanoma ja sen Kuningas eivät löydy, vaan eläinten suojasta. Tähti loistaa edelleen sydämiimme, se ei ole sammunut. Se opastaa meidät oikeaan suuntaan, joskus ennalta tuntemattomiin maisemiin, mutta aina olennaisen luo.

Ne unelmat ja näyt, jotka Jumala antaa meille, eivät useinkaan toteudu tässä ja nyt. Me saamme näyn, jotta voisimme vaeltaa sitä kohti kuten tietäjät. Joskus matka on pitkä. Tarvitaan uskoa liikkeelle lähtemiseksi. Jotakin on jätettävä taakse. Mutta kirkas tähti osoittaa tietä. Ihmeellinen valo loistaa tänäänkin maailman ääriin. Seuraa tähteä.

Maija Hyssy

Seurakuntapastori, Kangasalan seurakunta