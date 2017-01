Esko Viukari, Kajantilan Viukarin tilan nykyinen vanha isäntä uskoo vuorenlujasti siihen, mistä hän ja hänen sukunsa ovat aina leipänsä ottaneet – maahan, suomalaiseen peltoon.

– Nyt ei ole maanviljelijöillä helppoa. Mutta kyllä se kerran vielä korjaantuu, kun ruuasta tulee niin kova puute, että siitä saa rahaakin, hän pohtii.

Vuodesta 1539 asti talo on ollut samalla suvulla. Sinä aikana valta on Suomessa ehtinyt vaihtua ja kansakunnan kohtalo käännähtää moneen suuntaan, mutta aina näillä mailla on kasvatettu viljaa ja torjuttu nälkää.

Nykyisin tilaa isännöi Esko Viukarin tytär Sanna, ja pelloilla kasvaa viljaa yhä. Sukupolvet seuraavat vakaasti toisiaan.

Eikä nälkä ole maailmasta vähentynyt mihinkään. Kohta herää sen sijaan kysymys siitä, minne ruoka laitetaan kasvamaan.

– Suomen peltoja viljellään aina, se on varma asia, Esko Viukari sanoo.

Työstä tulee elämän maku

Tämän kuun 16. päivänä täyttyi 70 vuotta siitä, kun Väinö ja Vappu Viukarin nuorimmainen, Esko-poika syntyi.

Runsas viikko sitten syntymäpäivää juhlittiin suvun, kyläläisten ja muiden ystävien kesken. Päivänsankarina oli mukava olla hetken aikaa, mutta muuten elämässä täytyy olla työtä, että se joltakin maistuisi.

– Autan tilan töissä vieläkin ja teen polttopuita. Ei minun aikani kuluisi millään ilman tekemistä, Viukari tuumii.

Hän on kotitilansa seitsemästoista isäntä, henkeen ja vereen maansa ja sukunsa juurta. Jo 13-vuotiaana hän tunnisti oman paikkansa traktorin kuskipukilla – heti kun annettiin lupa ruveta ajamaan.

– Oli se paljon mukavampaa kuin koulunkäynti!

Esko Viukari otti isännyyden vuonna 1975. Emäntänsä Raijan hän oli löytänyt Aitoon Emäntäkoululta aika monen muun luopioislaisen nuoren isännän tapaan. Paikka kiinnosti hyvästä syystä kylän poikia.

– Yhtenäkin kesäiltana, kun oli oltu Vitsiälässä tansseissa, saatettiin tytöt koululle yhden aikaan yöllä. Valvoja tuli kysymään, että mitäs pojat täällä tekee. Me sanottiin, että ostaisimme kilon tomaatteja. Ei niitä tähän aikaan myydä, se sanoi. Totta kai se arvasi, mitä varten me siellä oltiin, Viukari myhäilee.

– Minulle löytyivät emäntäkoulu ja emännän paikka samasta kylästä, Kuorevedeltä kotoisin oleva Raija Viukari toteaa.

Byrokratiaa sietää kun on pakko

Viukari oli viljanviljelytila, mutta nuori isäntäpari rupesi kasvattamaan lisäksi lihakarjaa. 70-luvulla Suomen maataloudessa painittiin jo ongelmien kanssa; sana pakettipelto oli kaikille tuttu, ja pieniä tiloja lopetettiin kannattamattomina. Viukarilla selvittiin siitäkin.

– Parempaa aikaa se oli kuin tämä nykyinen. Tuottaja sai lihastakin rahaa, nythän siitä ei tule enää juuri mitään. Ja kun meillä oli lisäksi metsätuloja, niin tultiin kyllä toimeen, Esko Viukari muistelee.

Nykyään tilalla toimii islanninhevostalli ja ohessa viljellään viljaa ja heinää.

– Otettiin vielä kahdeksitoista vuodeksi lypsylehmät tyttärelle, vaikka itse olimme jo karjasta luopuneet. Mutta se alkoi olla niin kannattamatonta, kun tuottajalle ei maidosta tule juuri mitään tuloa, Viukari sanoo.

Hän ei tuomitse EU:n maatalouspolitiikkaa yhtä jyrkästi kuin jotkut ammattiveljensä, mutta ainainen byrokratia ja tarpeettomat työskentelyä sotkevat vaatimukset harmittavat.

– Yhtäkkiä keksivät senkin, että viittä vuotta vanhempaa heinänurmea ei saa olla, eikä annettu edes tarpeeksi siirtymäaikaa. Jouduimme kyntämään nurmen niin, että ei ollut kesällä laidunta hevosille. Ensi kesänä taas on, kun kylvettiin uusi nurmi. Mutta eihän tämmöisillä huuhaapäätöksillä ole järjen kanssa mitään tekemistä, hän puhahtaa.

Toisaalta hän pitää tarpeellisena esimerkiksi maidon huolellista laadunvalvontaa.

– Suomessa on Euroopan paras maitoraaka-aine. Sellaisissa asioissa pitääkin olla tarkka, joista on todellista hyötyä, hän pohtii.

– Enkä minä pelkästään EU:ta syytä. Osaavat nämä meidän omatkin virkamiehet…, hän jatkaa.

Lapsille on aina tilaa

Viukarin talo on sellainen, että siellä on aina ollut tilaa kaikille: eri sukupolville, lapsille ja kasvattilapsille, tarvittaessa

naapureille.

Tilaa on paljon neliöinä laskettunakin. Korkeat, avarat huoneet levittäytyvät joka suuntaan. Talon vanha siipi on vuodelta 1800, uusi rakennettiin vuonna 1914, joten sillekin on kertynyt jo kunnioitettavat ikävuodet.

– Lapsuudenperheessäni meitä oli vain isä, äiti, isosisko ja minä, mutta isovanhemmillani oli tässä 12 lasta ja yksi kasvattilapsi. Siksi he rakensivat taloon toisen siiven, Viukari kertoo.

Hänen ja Raija-vaimon perhe oli iso, omia tyttäriä oli viisi ja lisäksi kasvattityttö ja -poika. Tenavalauma ikään kuin kuuluu asiaan näillä tanhuvilla.

– Naapurin lapsia pyöri tässä vähän kuin kotonaan, ja välillä tuli joitakuita hoitoon, kun ei omaan perhepäivähoitopaikkaan voinut mennä, Raija Viukari nauraa.

Sama meno jatkuu vieläkin aina, kun kaikki kymmenen lastenlasta porhaltavat talossa. Avarat tilat houkuttelevat, kuinkas muuten, juoksemaan ympyrää.

– Minä aina vehtaan niitten kanssa, menen piiloon ja sanon pöh! Sitten ne vasta innostuvat kahta kovemmin, Esko Viukari naureskelee.

Aitoon pitää elää

Esko Viukari on pitkillä juurilla kiinni Kajantilan kylässä mutta samalla lujasti kiinni Aitoon kyljessä.

Hän sanoo, ettei Luopioisen ja Pälkäneen kuntaliitos kovin paljon kotikylää muuttanut. Tuntui kyllä vaikealta opetella sanomaan Pälkäneen Aitoo. Se ei vieläkään oikein luonnu suuhun.

– Ei ole kumminkaan niin väliä, mihin kuntaa kuulutaan, kunhan kylässä pysyisi elämä. Aitoon suhteen näyttää vähän huonolta nyt. Pankkien konttorit siirrettiin täältä kirkonkylään jo aiemmin, viimeksi lähti ambulanssi, ja nyt täällä pelätään Siwan puolesta, että säilyykö viimeinenkään kauppa, Viukari sanoo.

Kyläläisten lisäksi kauppaa tarvitsevat Anna Tapion koululaiset, kesäasukkaat ja Sappeen mökkiläiset. Tuntuu järjettömältä, ettei sitä olisi.

– Kyllähän jotain pitää saada läheltäkin, Viukari rypistää tiukasti otsaansa.

Uudet tuulet kylässä eivät haittaisi häntä ollenkaan. Edellissyksynä kylään pyrähtäneet turvapaikanhakijaperheetkin toivat iloisen lisävärin arkeen.

– Mukavaa väkeä ne olivat, olisivat saaneet jäädäkin. Monella oli hyvä ammatti, jota olisi voinut täällä jatkaa. Lapset aina tervehtivät, pitkän matkan päästä jo heiluttivat kättä ja huusivat, että hei hei. Me oltiin kavereita, vaikka ei ymmärretty toistemme kieltä, Viukari nyökyttelee.

Viljelytaidot on pidettävä tallessa

Ruuan alkutuotannon nykyinen aliarvostus harmittaa kokenutta maanviljelijää.

– Esimerkiksi maidon tuottaminen vaatii paljon työtä, ja siihen on sidottu aina, vuodet ympäri, pyhät ja arjet. Tuntuu käsittämättömältä, ettei maitolitrasta jää tuottajan käteen kuin muutama sentti, Esko Viukari harmittelee mutta varoittaa samalla:

– Nykyinen tilanne ei jää pysyväksi. Kaikki Suomen pellot pitäisi säilyttää viljelykelpoisina ja viljelijöiden taidot tallella.

Hän pohtii, että jos kehitys kulkee siihen suuntaan, kuin tiedemiehet ovat laskeneet, jäljelle jää aika vähän paikkoja, joissa ruokaa voi kasvattaa.

– Nythän on jo sellainen meno, että maapallolta katoaa päivässä tuhat hehtaaria viljelykelpoista maata kuivuuden takia.

Eikä elämä voi jatkua missään ilman viljaa, ei vaikka mitä konstia yritettäisiin.

– Ei maailman ruokahuoltoa sillä ratkaista, että ihmisiä ruvetaan ruokkimaan ötököillä! Kyllä vilja on perusjuttu – joka puolella maailmaa ihmisten on saatava leipää, Viukari sanoo tiukasti.