Mallia USA:sta

Kohta on presidentinlinnassa taas ne itsenäisyyspäivän kekkerit. Saamme tiirailla telkkaria silmä kovana, jos sieltä näkyisi joitakin tuttuja täältä Sydän-Hämeestäkin. Voi olla, että tulee katselluksi myös Saulia ja hänen rouvaansa ihan uusin silmin, kun on tässä viikkokausia jouduttu seuraamaan USA:n uutta johtomiestä vaimoineen.

Meidän Jennimme on vähintään yhtä soma ja tyttömäisen solakka, kuin Donaldin nykyinen vaimo Melania. Jenni on valtiotieteen maisteri, joka on tehnyt omaa uraa. On siis muutakin kuin vain presidentin rouva.

Meillähän on jo kauan pidetty naisia melkein yhtä arvokkaina kuin miehiä. Maan johtotaso on näyttänyt hyvää esimerkkiä. Mielenkiintoinen seikka on sekin, että niin edellinen presidenttimme kuin nykyisen rouva ovat säilyttäneet omat sukunimensä, Halosen ja Haukion.

Monissa Euroopan maissa kuten Britanniassa ja Suomessa ovat naispuoliset pääministerit olleet jo ihan normaali ilmiö. Samoin liittokanslerit, keisarinnat ja kuningattaret.

Naispuoliset kruunupäätkin lisääntyisivät, jos Ruotsin Kalle Kustaa malttaisi luopua valtikastaan. Vaan näköjään Yhdysvalloissa, tasa-arvon kultamaassa, ei naista päästetä vallan ylimmille tasoille. Pääministeriähän heikäläisillä ei olekaan.

Jenkkilässä ulkoinen kauneus on ilmeisesti naisen tärkein avu. Uusi päämies oli kaukonäköinen, kun hänellä ensimmäinen ja kolmas vaimo ovat olleet valokuvamalleja ja keskimmäinen TV-tähti.

Tämä nyt Valkoiseen Taloon muuttava presidentinrouva on jopa poseerannut alasti ranskalaiselle miestenlehdelle. (Aamulehti 10.11. sivu A8). No se oli viime vuosisadalla se. Mitä moisesta nyt enää ääntä pitämään.

Olisikohan USA:ssa miehen ja siis presidentinkin kohdalla tärkeää se, että hän on ollut hedelmällinen tosi uros? Onko kovasti plussaa, jos voittoa juhlimassa on ympärillä iso perhe, jonka sutjakkakoipinen naisväki on kuin missikisojen lavalta.

Tiedetään kuitenkin, että tällä presidentinrouva Melanialla on ulkonäön lisäksi muitakin avuja, esimerkiksi kielitaitoa. Osaa kuulemma nuorena oppimiensa sloveenin ja serbokroaatin lisäksi myös ranskaa, saksaa ja tietysti englantia. Ei ole tietoa, miten hyvin. Mutta ei hassumpaa kuitenkaan, koska hän voi olla kielilläpuhumisessa välkympi kuin miehensä tai jopa Hillary Clinton.

Tuohan se uutta ajattelua tuohon lännen maahan, jos presidentinrouva on kotoisin Balkanilta. Onko mahtanut Donald useinkin vierailla apen, anopin, kälyjen ja lankojen luona? Jospa hänellä onkin tietoa Euroopasta, jopa entisistä sosialistimaista, paljon enemmän kuin kilpailijallaan olisi ollut.

Trumpin ehdokkaana ollessa puhuttiin myös rouvasta numero yksi, joka on kotoisin entisestä Tshekkoslovakiasta.

On melkein kaksisataa vuotta siitä, kun USA:n presidentillä on edellisen kerran ollut ulkomailla syntynyt vaimo. Louisa Adams, joka pääsi Valkoiseen Taloon vuosiksi 1825 – 1829, oli Englannista.

Ovatkohan kaikki sikäläiset pressat sitten heidän oman maansa tuotantoa? Ovathan he voineet siellä syntyä, vaikka vasta edellinen sukupolvi olisi muuttanut sinne, varsinaiseen kansojen sulatusuuniin. Suomessakin taitavat kaikki presidentit ja puolisot olla kotimaista syntyperää. No, Mannerheimilla oli ollut venäläinen vaimo Anastasie Arapova, mutta hän ehti kuolla jo ennen kuin Marskista tuli presidentti.

Mymmeli